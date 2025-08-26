Сахалинец Андрей Сероштанов занял первое место на открытом чемпионате России по дзюдо среди ветеранов

Дворец спорта «Юность» Нижнего Новгорода стал ареной проведения открытого чемпионата России по дзюдо среди ветеранов. На татами вышли спортсмены от 30 лет. Свыше 300 участников из 45 регионов выступали в восьми возрастных группах и разыграли более 50 комплектов наград.

Сахалинскую область представляли два дзюдоиста: Евгений Солонский и Андрей Сероштанов.

Евгений Солонский разделил пятое – шестое место в весе до 100 кг в возрастной группе М2 (35 – 39 лет, 1986 – 1990 г.р.).

Успешнее проявил себя Андрей Сероштанов. Тренер спортшколы самбо и дзюдо завоевал золотую медаль в весе до 66 кг в возрастной группе М5 (50 – 54 года, 1971 – 1975 г.р.), сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

– Конкуренция была жесткой, но Андрей Олегович продемонстрировал высочайший уровень мастерства и несгибаемую волю к победе. Он не только воспитывает спортсменов, но и сам является примером для подражания, демонстрируя высокий уровень мастерства, – прокомментировали в спортшколе самбо и дзюдо.