Сахалинец Артём Наталин – чемпион мира по мас-рестлингу

Сахалинский спортсмен Артём Наталин, воспитанник тренера Евгения Борозны, триумфально выступил на VII чемпионате мира по мас-рестлингу, завершившемся в Монголии. 17-летний борец завоевал «золото» в весовой категории «юноши 16 – 17 лет, свыше 90 кг», сообщила пресс-служба минспорта островной области.

В четвертьфинале он уверенно преодолел сопротивление оппонента из Кыргызстана (2:0). В полуфинале сахалинцу последовательно противостояли два сильнейших монгольских атлета, но оба поединка Артём завершил с одинаковым счётом 2:0. В решающем финале Наталин безоговорочно взял верх над представителем Индии (2:0), став обладателем золотой медали мирового первенства.

Этот титул — высшее достижение в карьере юного сахалинца и яркий прорыв островного спорта на международном уровне. Успех стал закономерным итогом многолетних упорных тренировок спортсмена и его наставника. Высокий уровень тренерской работы подтвердила специальная награда, вручённая Евгению Борозне за подготовку чемпиона.