Сахалинец Денис Гон представит сборную страны на предстоящих Российско-Китайских молодёжных зимних играх

Чемпион России по прыжкам на лыжах с трамплина Денис Гон вошёл в состав сборной России на IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх. Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января 2025 года.

– Это большая ответственность для нас, мы всегда радеем за то, чтобы наши воспитанники достигали новых высот в своей карьере и принимали участие в столь значимых соревнованиях. Денис отлично выступил на чемпионате страны в Сочи, показал хорошие результаты на контрольной тренировке, что и дало ему путёвку на Игры, – рассказал старший тренер Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина Владимир Спиваков.

У островного региона очень перспективная сборная по этому виду спорта. Так, в октябре, выступая в командных соревнованиях на чемпионате России, Максим Колобов, Александр Баженов, Никита Лобода и Денис Гон завоевали «золото» с результатом 797,5 балла, опередив ближайших соперников из Свердловской области на 7,4 балла, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

– Я единственный из команды, кто смог пройти на Игры по возрасту. Буду выступать в старшей группе лыжников 2005 – 2009 годов рождения. Всё это очень волнительно. Сюда приедут очень сильные спортсмены, конкуренция будет мощная, – отметил Денис Гон.

Состав женской сборной России от Сахалинской области может также пополнить Полина Пак. Летающая лыжница отправилась на Кубок страны, где будет проходить отбор на Российско-Китайские игры.

– Сейчас всё внимание на Кубок, готова проявить себя и сделать следующий шаг в своей спортивной карьере. Международных стартов у меня пока не было, загадывать ещё не стоит, чтобы не спугнуть удачу, – поделилась переживаниями Полина Пак.

СПРАВКА

В IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх в Южно-Сахалинске примут участие 340 представителей двух стран. Спортсмены будут состязаться в лыжных гонках, конькобежном спорте (шорт-треке), сноуборде, фристайле, кёрлинге, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и учебно-тренировочный центр «Восток».

Стать зрителем IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр может каждый. Вход свободный.