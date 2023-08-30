Сахалинец Денис Пальшин завоевал бронзу чемпионата России по боксу

Вошел в сборную страны

Сахалинский боксёр Денис Пальшин стал обладателем бронзовой медали чемпионата России.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали 320 спортсменов из 58 регионов страны.

Денис выступал в весовой категории 54 кг. Спортсмен из Невельска одержал победу в двух поединках и смог дойти до полуфинала, где встретился с представителем Краснодарского края, чемпионом России, призёром чемпионата мира Андреем Пегливаняном. Сахалинец уступил сопернику и занял третье место чемпионата, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Кроме того, Денис Пальшин стал членом сборной России по боксу.

Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине

Сборная команда России по сёрфингу в дисциплине «короткая доска» проводит тренировочные сборы на Сахалине.

Занятия проводятся под руководством тренеров Сергея Мысовского и Педро Барбудо.

— Тренировки направлены на улучшение техники сёрферов, повышение вертикальности и вариативности их манёвров, улучшение тактического мышления, подготовке к стрессовым ситуациям во время фрисёрфинга и соревнований. У спортсменов есть возможность привыкнуть к сахалинским спотам, на одном из которых в сентябре пройдёт чемпионат России по шортборду, — рассказал Сергей Мысовский.

Команда провела функциональные тренировки, направленные на акклиматизацию, теоретические занятия по технике, стойке и компрессии. Также спортсмены уже опробовали волны в Бухте Тихой и селе Яблочном Холмского района.

Тренировки сборной России на Сахалине продлятся до 8 сентября. А уже 17 числа островной регион впервые примет чемпионат и первенство России по сёрфингу в дисциплине «короткая доска». Возможные локации проведения соревнований – пляжи в сёлах Охотское и Яблочное, Невельске и Бухте Тихой.

«Углегорский полумарафон»

Традиционный легкоатлетический пробег «Углегорский полумарафон», посвящённый освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, пройдёт в Углегорском районе 3 сентября.

Проверить свои силы в забеге могут все желающие в возрасте от 11 лет. Участники младше 18 лет должны предоставить согласие от родителей.

Сахалинцы могут пробежать одну из трёх дистанций. Ребята 11 — 12 лет преодолеют 7 км. Юноши и девушки 13 — 19 лет выступят на отрезке 13,5 км. Мужчины и женщины 18 лет и старше смогут пробежать 13,5 либо 21,1 км на выбор.

Приём заявок по ссылке https://russiarunning.com/event/UG2023 до 2 сентября включительно. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (42432) 43-604 – Сергей Владимирович Макаров.

Отъезд участников от автовокзала в Углегорске до места старта забега в 11.00. Сбор пройдёт у обелиска высадки советского десанта в пгт. Шахтёрск-2 в 11.30. Старт на дистанции 13,5 и 21,1 км пройдёт здесь же в 12.00. Ребята 2011 — 2012 годов рождения побегут от вершины Амбаровой горы в 12.30. Награждение пройдёт на центральной площади в Углегорске.

Для жителей Южно-Сахалинска, решивших принять участие в стартах, будет организован бесплатный трансфер до места проведения соревнований. Выезд 3 сентября в 5.00. Обратно из Углегорска автобус отправится в 16.00.

Всем участникам вручат памятную медаль, футболку и спортивный мешок.