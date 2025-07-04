Сахалинец Егор Коротеев завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по горным лыжам

В Терсколе начались всероссийские юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса». Медалистов определят в двух возрастных группах (U14 и U16).

Участниками стали около 400 юных спортсменов из 28 регионов страны.

Первым видом программы был слалом-гигант в старшей возрастной группе. Лучше всех с трассой справились Ева Миронова (Мурманская область) и Алексей Григорьев (Свердловская область).

В активе островитян одна медаль. Бронзовую награду завоевал воспитанник спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Егор Коротеев (тренер Вадим Дашевский), уступивший лидеру 0,74 секунды, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Островные параатлеты отличились на всероссийских стартах

В Чебоксарах завершился Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (лёгкая атлетика). Более 300 спортсменов с ПОДА и с нарушением зрения из 40 регионов России стремились к медалям в беговых и технических дисциплинах.

Островной регион на этих стартах представляли воспитанники отделения спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта. Им удалось завоевать четыре награды.

Серебряными призерами в метании копья (в своих классах) стали Михаил Тутенько (27,82 м), Егор Стрикун (28,77 м). Их успех повторил Андрей Семикрас в метании диска (24,76 м). А Елена Сибилева заняла третье место в метании диска (14,39 м).

Фото спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта.