Сахалинец Егор Стрикун завоевал две медали Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В столице Чувашии прошел легкоатлетический этап Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Его участниками стали 333 спортсмена из 41 региона страны и Республики Беларусь.

Сахалинскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э. М. Комнацкого, спортсмены регионального центра спортивной подготовки Егор Стрикун, Андрей Семикрас, Михаил Черемисин и Елена Сибилева, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Егор Стрикун стал дважды бронзовым призёром соревнований в дисциплинах «метание копья» и «толкание ядра».

Андрей Семикрас в метании копья занял четвёртое место, а в метании диска – шестое. Михаил Черемисин стал в метании копья пятым, а в метании диска – седьмым. Оба спортсмена в дисциплине «метание диска» показали результат, соответствующий нормативу мастера спорта России международного класса.

Елена Сибилева заняла четвёртое место в метании копья, с результатом 14,85 м. Ей не хватило 15 см до выполнения норматива мастера спорта России.

Прошедшие соревнования включены в международный календарь. Результаты российских спортсменов, имеющих спортивные лицензии Международного паралимпийского комитета, будут внесены в рейтинг-лист, в соответствии с которым пройдёт квалификационный отбор на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.