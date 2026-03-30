Сахалинец Георгий Зобов дал авторский концерт «Настойка на вине» в Южно-Сахалинске

Фото: Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области

Южно-Сахалинск вновь стал центром культурного события: в киноконцертном зале «Октябрь» состоялся уникальный вечер – авторский концерт известного сахалинского музыканта, композитора и поэта Георгия Зобова.

Этот концерт вышел за рамки обычного музыкального выступления, превратившись в настоящее погружение в мир эмоций и образов. Каждая из 20 песен звучала как глава из личной истории, искренне и глубоко.

Вместе с композитором на сцену вышли вокалисты академии эстрады Сахалинской филармонии, танцоры, музыканты.

Губернатор Валерий Лимаренко высоко оценил значимость творчества Георгия Зобова для региона.

Георгий Зобов – уникальная личность, чья творческая палитра включает в себя композиторство, поэзию, аранжировку, вокал, продюсирование и звукорежиссуру. Более 30 лет он пишет музыку о Сахалине. Его композиции исполняют звёзды эстрады, а за вклад в культуру региона ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области».

Однако Георгий Зобов известен не только своим творчеством. Он активно участвует в общественной жизни, 11 раз выезжал в зону СВО, чтобы поддержать бойцов своими выступлениями.

Елена КУЛИКОВА.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

