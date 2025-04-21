Сахалинец Глеб Соловьев победил на первенстве России по тайскому боксу

Первенство России по муайтай (тайскому боксу) прошло в деревне Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области. На подиум стремились попасть свыше 300 спортсменов в возрасте 14 – 15 лет из 44 регионов страны.

Сахалинскую область представлял 15-летний Глеб Соловьёв из областного центра (тренер Эдуард Мухаметшин). Он выступал в абсолютной весовой категории, где выиграл все схватки, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Наградой сахалинцу стала не только золотая медаль, но и путевка на юношеское первенство мира по муайтай в Абу-Даби (ОАЭ) в сентябре 2025 года.

К слову, у Глеба уже есть победный опыт участия в первенстве мира. Осенью 2023 года он занял первое место в турецком городе Кемер.