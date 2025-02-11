Сахалинец Иван Кустов занял третье место на лыжном марафоне в Самаре

В Самаре состоялся традиционный лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции он собрал несколько сотен участников из многих регионов России. Были среди них и сахалинские лыжники, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

– Маршруты соревнований проходят на территории Сокольих гор. Они находятся на левом берегу Волги и являются продолжением Жигулевских гор. По сути Сокольи горы – длинная гряда холмов, геологи их и горами бы не назвали. Некоторые вершины поднимаются выше 200 метров над уровнем моря. Самая высокая – гора Тип-Тяв, 281 метр, – рассказали организаторы.

На самую престижную марафонскую дистанцию (50 км) заявились 288 лыжников.

Третье место занял мастер спорта России из поселка Ноглики Иван Кустов. Его результат 2 часа 10 минут 24 секунды. Четырнадцатым финишировал его воспитанник Илья Ерещенко (2 часа 26 минут).

Сахалинские спортсменки завоевали четыре медали первенства ДФО по боксу

Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство ДФО по боксу. Медалистов определили среди женщин 19 – 40 лет, юниорок 17 – 18 лет, девушек 15 – 16 лет и девочек 13 – 14 лет.

Островитянки завоевали четыре медали. Все медалистки получили право выступить на первенстве России.

Сильнее конкуренток оказались Алина Гречко из Долинска (тренер Олег Ярославцев) и Карина Зуева из Южно-Сахалинска (тренер Николай Барышев).

Серебряные награды в активе Вероники Пен из островной столицы (тренер Александр Якушев) и ее землячки Валерии Павлюченко (тренер Александр Манойленко).

Алина Гречко выступала среди юниорок (весовая категория до 46 кг), Вероника Пен – среди девушек 15 – 16 лет (до 46 кг), Карина Зуева (до 44 кг) и Валерия Павлюченко (до 57 кг) – среди девочек 13 – 14 лет.

Этап открытого Кубка России по волейболу на снегу завершен!

Состязания на СТК «Горный воздух» собрали команды из Калининградской и Сахалинской областей, Брянской области и Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

В мужском турнире ярче всех сверкнул «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя, а в женском победил брянский «Спартак».

– Я приезжал на Сахалин на пляжный волейбол, а на снежном в прошлом году не играл из-за травмы. Поэтому очень хотелось в этом году одержать победу на этой локации. Локация – потрясающая. Все игры у нас были очень напряженными. А уровень финала, думаю, понравился всем. Не зря мы провели огромную работу по ходу турнира, добавляя с каждой игрой, – прокомментировал волейболист команды «Факел-Ямал» Александр Крамаренко.

«Не справились с подачами соперниц»

В Череповце завершился второй полуфинальный тур чемпионата России по волейболу среди команд первой лиги (чемпионат ЦФО).

«Сахалин» в заключительном матче соперничал с «МВА» из Москвы. Островитянки имели хорошие шансы в первой и третьей партиях, но не сумели ими воспользоваться. Итог – 3:0 (25:23, 25:12, 25:22) в пользу «МВА».

– Не справились с подачей соперниц, – сделала экспресс-анализ игры тренер нашей команды Марина Борисовна Захарова.

По итогам второго тура «Сахалин» финишировал третьим, опередив СК «Орел».

Что касается общих итогов полуфинала, то первое место заняла «Северянка-3» из Череповца, не проигравшая ни одного матча.

Остальные участницы были примерно равными. СК «Орел», «МВА» и «Сахалин» одержали одинаковое количество побед (по две). В указанном порядке их расставили дополнительные показатели.

Островные волейболисты завоевали бронзовые награды первенства ДФО

В Чите завершилось первенство ДФО по волейболу среди юношей 2009 – 2010 г.р. В борьбу за путевку на всероссийский финал включились семь команд.

Особо острого соперничества не получилось. Хозяева площадки выиграли все шесть матчей, отдав конкурентам только одну партию.

Вторыми добрались до финиша волейболисты из Амурской области. Они выиграли четыре матча, но проиграли Забайкалью и Бурятии.

Команда СШ по волейболу г. Южно-Сахалинска на старте одержала три победы. Но выдержать ураганный темп не смогла. Поражения от Забайкалья и Амурской области не позволили мечтать о чем-то большем, чем третья строчка турнирной таблицы (четыре победы и два поражения).

Бронзовыми призерами первенства ДФО стали Данила Бережков, Кирилл Винник, Степан Зуев, Дмитрий Козловский, Станислав Корчигин, Егор Костыренко, Роман Лях, Глеб Петрушкин, Даниил Погодин, Максим Прокопенко, Вадим Чанчиков, Андрей Ямлиханов и тренер Олег Витальевич Крюков.

По две победы в активе Хабаровского края, Бурятии и Якутии. В таком порядке их расставили дополнительные показатели. В арьергарде осталась команда из Приморья, у которой одна победа и пять поражений.