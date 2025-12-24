Сахалинец Константин Коковуров — победитель Кубка России по каратэ

Воспитанник тренеров Леонида Кима и Анастасии Ким сахалинской спортшколы восточных видов единоборств Константин Коковуров стал обладателем золотой медали финального этапа Кубка России по каратэ.

Право бороться за главные награды в Москве получили сильнейшие спортсмены страны, успешно преодолевшие серию отборочных соревнований, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Сахалинский спортсмен провёл четыре уверенных поединка в весовой категории «мужчины, свыше 84 кг». В решающем, пятом бою, Константин одержал чистую победу со счётом 4:0 над представителем Самарской области Русланом Яковлевым.