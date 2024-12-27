Сахалинец нашёл себя на земле и в небе

Южносахалинец Александр Духанин уже много лет успешно совмещает в себе любовь к двум стихиям – земле и небу. Возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство «Русь» и владеет личным самолётом «Пайпер Ацтек». Пилот-любитель с приличным стажем. И фермер с опытом, который оценён по достоинству. Он стал первым в России аграрием, награждённым медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Неизведанная тропа

Недавно Александру Духанину присвоено звание «Почётный работник сельского хозяйства Сахалинской области». Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, за личные заслуги в создании на территории Сахалина экологически чистой сельхозпродукции. Это ещё и награда за смелость – за 30 с лишним лет существования хозяйство прошло через все этапы становления рыночной экономики на острове. А дорога была тогда, образно говоря, без твёрдого покрытия, со всевозможными «сюрпризами».

Путь к земле и с земли в небо тоже интересен. Фермер рассказывает: желание летать было у него всегда. Но в юности сложилось всё по-другому – окончил училище искусств, работал художником и водителем…

Когда в прошлом веке государство разрешило брать землю и самостоятельно заниматься своим делом, получать доход, решил, как и многие, попробовать себя в фермерстве. Всё казалось таким романтичным! Но очень быстро стало понятно, что фермерство не всем по плечу. Название новое, а суть одна, прежняя – нелёгкий крестьянский труд. Многие эту деятельность свернули. Александр Духанин остался на земле. Несмотря на не­урядицы. Начинал он в Анивском районе, на реке Урюм. С улыбкой вспоминает, как родилось название хозяйства.

– Был август 1990 года. Мы сидели в анивском райсовете, ждали решения комиссии по распределению земельных участков, – рассказывает он. – К нам выходит сотрудник и говорит: быстро придумывайте название, чтоб короткое было. Тут мне и пришло в голову – Русь. Была первая половина дня. Наверное, в райсовете хотели к обеду всё успеть, потому и название просили придумать быстро и покороче.

В 1992 году семья Духаниных перебралась в окрестности Южно-Сахалинска, в Старорусское. Тот год поэтому Александр считает одним из самых тяжёлых в фермерской истории: перевезти технику, обосновываться на новых гектарах было непросто. Не меньшие испытания принёс 2007 год, когда был неурожай. «Русь» тогда заключила контракт на поставку сельхозпродукции подразделениям минобороны, и нужно было умудриться выполнить свои обязательства при низких сборах овощей с полей.

– Приходилось выкручиваться, как говорят сейчас, креативить, – вспоминает Духанин. – Нелегко было, однако всё сложилось.

В другие годы тоже возникали непредвиденные обстоятельства. Но масштаб был меньше, всегда находили правильные решения. К нам с супругой Викторией присоединились дети. Мы не боялись экспериментировать. Стали увеличивать посевные площади, приобретать новую технику. Нанимали работников. В 1995 году построили хранилище. Пробовали заниматься животноводством, выращивали овощи в теплицах. Но потом от этого отказались.

Хозяйство «Русь» одним из первых стало участвовать в конкурсах по поставкам овощей в образовательные и медицинские учреждения Южно-Сахалинска.

Сейчас у Александра Духанина работает человек 20. Распорядок работы летом и зимой устаканился. Летом руководитель на ногах с 7 утра – до того, как подтянутся остальные работники, обходит хозяйство. Составляет план на день.

– С 8 до 17 работаем. Если есть срочная необходимость, после небольшого ланча продолжаем работу. До 18 или 19. Редко, когда позднее. Это по молодости чуть ли не до летнего заката работали. А сейчас мы Сталинград не защищаем, – смеётся Александр Анатольевич. – Есть такое выражение, означающее работу на пределе сил и возможностей. А зачем? Проще всё заранее предусмотреть, свести непредвиденные ситуации к минимуму. Мы давно определились, какая посевная площадь для нас оптимальная, сколько нужно техники и пр.

Приятное с полезным

Во всей этой круговерти Александр Духанин не забывал и о небе. Когда появилась возможность, пошёл в южно-сахалинский аэроклуб (его аэродром находится совсем рядом с полями «Руси») учиться. Учебным транспортом стал Як-18. Полёты свели со многими интересными и увлечёнными людьми. Оказалось, подняться в воздух на своём маленьком самолёте или вертолёте, ощущать себя вольным ветром хотят многие. Это было время зарождения любительской авиации на Сахалине.

После самолёта стал осваивать параплан. Познакомился с интересным человеком, который летал в военной авиации, – Вадимом Рыковым. А потом смог купить себе у ДОСААФ тот самый Як-18. Но хотелось подняться выше – в прямом и переносном смысле. Поэтому в 2014 году сахалинский фермер поехал в Штаты учиться в лётной школе. Приобрёл там самолёт «Пайпер Ацтек» и в контейнере переправил покупку на остров. Потом вместе с Вадимом Рыковым стали думать, как сделать возле полей «Руси» аэродром, чтобы там могли базироваться крылатые приобретения.

Идея могла показаться фантастической только на первый взгляд – число частных самолётов на Сахалине росло. И стоимость их была сравнима со стоимостью не самого престижного джипа. Так возле полей появился первый на Сахалине частный аэродром.

Сейчас его используют для полётов и длительной стоянки личных воздушных «лошадок». Воздушная гавань в Старорусском внесена в авиационные справочники, туда прилетают на своём транспорте гости с материка. Иногда его для прыжков используют парашютисты.

Одним словом, аэродром живёт полноценной жизнью. Александр этому рад, только сетует, что летать приходится не так часто, как хотелось бы. Но опять-таки приятное совмещается с полезным.

Собственный «Пайпер Ацтек» здорово помогает в фермерских делах: можно видеть поля, где, что и как растёт. С высоты определить места, которые может подтопить, где нужно вносить больше минеральных удобрений.

Оценка за смелость

Спустившись, образно говоря, с небес на землю, можно сказать – хозяйство «Русь» набрало заданную высоту и находится в стабильном полёте. Ручной труд там давно сведён к минимуму. Всё механизировано. Без помощи техники только перебирают картошку.

Сейчас здесь выращивают картофель на 34 га. Два сорта обновлено в прошлом году. Задача фермера на предстоящие годы – грамотно вести севооборот, повышать урожайность земли, бороться с вредителями. Ну и модернизировать технику. В уходящем году на старом тракторе поменяли двигатель. Это дешевле, чем постоянно тратиться на запчасти, объяснил Александр Духанин.

Урожайность картофеля в его хозяйстве стабильно высокая. В прошлом году собрали 35 тонн с гектара, это оценка «отлично». В областном министерстве сельского хозяйства и торговли рассказали, что фермер Духанин регулярно оказывает благотворительную помощь в городских праздниках, участвует в сборе гуманитарной помощи.

Кроме полётов у Александра есть ещё одно увлечение – он собирает японские орудия труда времён губернаторства Карафуто. Ориентируется по старой японской карте, где нанесены поселения. Недавно вот нашёл японскую бункерную печь. Сейчас её реставрирует. Собрал коллекцию японских топоров. Есть у него также посуда, инструменты для обработки дерева, для земляных работ, пилы и лопатки тех времён…

Фермер Духанин по своей сути первопроходец. Не рискующий бездумно, а взвешенно оценивающий свои возможности брать новые вершины.

Новых высот ему – и в небе, и на земле.

Евгений АВЕРИН.

Фото автора и из личного архива Александра Духанина.