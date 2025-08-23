Сахалинец победил в забеге с препятствиями в Китае

Виктор Усов одержал победу в этапе забега с препятствиями Spartan Race в возрастной категории 35 – 39 лет на дистанции Beast (21 км). Его маршрут включал преодоление 30 разнообразных препятствий и набор высоты свыше 1300 метров.

Соревнования прошли в китайском парке Чонгли в рамках мировой серии Spartan Race — известного цикла забегов с препятствиями, объединившего сильнейших атлетов планеты.

Spartan Race — одна из крупнейших международных спортивных серий. Её этапы проводятся в более чем 30 странах. Участники преодолевают рукоходы, канатные подъёмы, грязевые зоны, переносят тяжести и проходят другие испытания, часто в экстремальных погодных условиях, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.