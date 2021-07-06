Сахалинец поймал клеща с энцефалитом

Роспотребнадзор напомнил об активности кусачих паукообразных и о потенциальной опасности, которая от них исходит

За неделю к медикам обратились 116 сахалинцев и курильчан, пострадавших от укусов таежных клещей. В 36 случаях это были несовершеннолетние островитяне.

В специализированных лабораториях проанализировали предоставленных ими клещей, и вот результаты. Один из кровососов содержал в своем организме антиген вируса клещевого энцефалита, еще 12 — ДНК боррелиоза, 2 — вируса моноцитарного эрлихиоза.

В региональном управлении Роспотребнадзора вкратце прокомментировали ситуацию. Сезон клещевой активности в нынешнем году начался примерно на две недели раньше обычного. Первые обращения укушенных в медицинские учреждения были зарегистрированы еще в апреле. Сейчас, можно сказать, разгар сезона. Но при этом количество обращений на 15-20 процентов меньше, чем в прошлые сезоны. Может быть потому, что островитяне предпочитают самостоятельно удалять впившихся клещей, не обращаясь к медикам.

Что касается опасных инфекций, то в текущем году Бог миловал, пока не было случаев заражения энцефалитом. Обошла беда стороной и сахалинца, поймавшего клеща с антигеном энцефалита. В 2019 и 2020 годах зарегистрировано по 4 случая.

Боррелиоз или, как его еще называют болезнь Лайма островитяне подхватывают чаще. Очень коварная болезнь, может привести к косоглазию, речевым нарушениям, другим серьезным последствиям. В прошлом году зафиксирован 41 случай, это на треть меньше показателя 2019 года. Снижение связано с коронавирусными ограничениями.

Где чаще всего сахалинцы и курильчане подвергаются атакам кровососущих? Традиционно – в зонах отдыха, на дачных участках, пригородных лесопарках, во время турпоходов. Считается, что пик активности приходится на май-июнь, но сезон на этом не заканчивается. Жертвой клещей можно стать вплоть до осени.

В управлении Роспотребнадзора Сахалинской области сообщили также, что перед началом работы детских летних лагерей специализированные службы, в том числе южно-сахалинская городская дезинфекционная станция имени Ю. Заккиса, провели антиклещевую обработку больших площадей зеленых насаждений. В каждом муниципалитете, кроме того, такой обработке подверглись парки, скверы, а также кладбищенские комплексы. До наступления холодов обработки будут повторять.

На официальном сайте ведомства опубликованы подробные рекомендации, алгоритм действий при укусе. Лучше всего не рисковать и обратиться в травмпункт по месту жительства. При самостоятельном извлечении клеща важно не оставить под кожей глубоко сидящий хоботок. Для дезинфекции можно использовать 70-процентный спирт, йод.

Вопросы, связанные с передачей клеща на изучение в лабораторию, можно задать по телефону в Южно-Сахалинске 46-03-38.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.