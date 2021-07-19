Сахалинец Тоболяк. Имя писателя громко звучало на весь Советский Союз

Анатолий Тоболяк.

31 июля исполняется 85 лет со дня рождения члена Союза писателей России Анатолия Тоболяка, которому Сахалин обязан повестями «Денежная история» и «Папа уехал», романами «Невозможно остановиться» и «Во все тяжкие».

Прежде имя писателя громко звучало на весь Советский Союз: его дебютная книга «История одной любви» была экранизирована Георгием Кузнецовым (фильму в этом году исполнилось 45 лет). По мотивам этого же произведения снят двухсерийный телеспектакль «Повесть об одной любви». О юных героях Тоболяка – молодых супругах Кате и Сергее – знали даже за границей: повесть переводилась на иностранные языки, на экранах появилась болгарская версия книги островного автора.

Но в 2001-м (еще одна «круглая» дата нынешнего года) из г. Хайфа пришла печальная весть: умер Тоболяк. На другом «берегу» (так по одной из версий переводится название этого израильского города) обрел иную жизнь Толяша (как ласково его называли друзья).

Знают ли сегодня о писателе больше его читатели, исследователи и критики? Об этом еще в апреле говорили студенты и преподаватели СахГУ на посвященной юбиляру литературной встрече «Попытка контакта». «Полную биографию и библиографию писателя еще предстоит написать», – резюмировали участники мероприятия. На Сахалине и за его пределами еще живут люди, судьба которых пересекалась с жизнью этого автора. Все такие пересечения в художественном воображении писателя могли быть не случайны: ведь образы героев создаются из впечатлений от разных встреч и бесед. Из таких же встреч рождается в сознании читателей и образ писателя.

А вот и пример. Старейший сотрудник островного радио диктор Георгий Орлов хорошо помнит, как в редакции новостей областного комитета по телевидению и радиовещанию появился Анатолий Прицкер (это уже потом он возьмет себе творческое имя Тоболяк).

Выделялся ли чем-то особым новый корреспондент среди почти сотни сотрудников? Да. Обладал цепкой наблюдательностью, был обаятельным и очень общительным (поговаривают, что и дверь в квартиру он держал всегда открытой). За плечами у него было неоконченное образование в Уральском госуниверситете, присущий возрасту опыт работы в журналистике и небольшая книжка изданных в Красноярске стихов с обычным названием «Дороги».

«Помню, меня задержала на работе неоконченная статья для журнала «Телевидение и радиовещание». К шести часам сотрудники разошлись по домам, редакция опустела, лишь в аппаратной слышались голоса дежурных операторов», – такими словами начинается опубликованная в 1975 году в журнале «Юность» повесть «История одной любви». Так могло быть в кабинетах не только сахалинских редакторов, но и на Таймыре или в Эвенкии, где начинал работать в журналистике Тоболяк.

Фотография А. Тоболяка в журнале «Юность», где опубликована его первая повесть (1975 г.).

Как и в «Истории одной любви», на островном радио было шумно, весело, интересно. Возможно, не обходилось без интриг, но были и свои надежды, и планы: для кого-то – поездки по путевкам в соцстраны. Такую затаенною мечту лелеял и писатель.

Впрочем, этому не суждено было сбыться. На одной из «летучек» Тоболяк сказал несколько критических фраз в адрес руководства, а после этого и вовсе ушел из редакции, начав писать так, что «невозможно было остановиться».

Рассказал Георгий Орлов и историю возникновения псевдонима. (Мне не приходилось этого слышать прежде). Георгий Степанович говорит, что фамилия Тоболяк подсказана женой писателя Людмилой Салагаевой (ее стихи и прозу сегодня можно найти на просторах интернета). Сам Анатолий родился в Новокузнецке, а вот его дед был уроженцем Тобольска. Так сахалинец с «незвучной» фамилией Прицкер стал Тоболяком.

Как сохранить и преумножить память о писателе? Как не потерять то, что хранится в памяти близких ему людей, коллег, друзей или случайных знакомых? Ставить памятники или устанавливать памятные доски долго и хлопотно, но есть и альтернативы. Сегодня весь город Ю. (нередко события у Тоболяка происходят именно в этом месте) может стать памятником островной прозе писателя: Горный воздух и проспект Победы, улица Есенина и проспект Мира, Федоровка (она у Тоболяка называется Семеновкой), краеведческий музей…

Инициаторы туристических маршрутов вполне могли бы разработать воскресную или даже будничную прогулку по литературным местам Южно-Сахалинска, по тем улицам и проспектам, по которым ходил сам автор, по которым блуждали герои его произведений. И это, возможно, будет частью нашей памяти о писателе.

Елена ИКОННИКОВА, профессор СахГУ.

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