Сахалинец Тоболяк. Имя писателя громко звучало на весь Советский Союз

31 июля исполняется 85 лет со дня рождения члена Союза писателей России Анатолия Тоболяка, которому Сахалин обязан повестями «Денежная история» и «Папа уехал», романами «Невозможно остановиться» и «Во все тяжкие».

Прежде имя писателя громко звучало на весь Советский Союз: его дебютная книга «История одной любви» была экранизирована Георгием Кузнецовым (фильму в этом году исполнилось 45 лет). По мотивам этого же произведения снят двухсерийный телеспектакль «Повесть об одной любви». О юных героях Тоболяка – молодых супругах Кате и Сергее – знали даже за границей: повесть переводилась на иностранные языки, на экранах появилась болгарская версия книги островного автора.

Но в 2001-м (еще одна «круглая» дата нынешнего года) из г. Хайфа пришла печальная весть: умер Тоболяк. На другом «берегу» (так по одной из версий переводится название этого израильского города) обрел иную жизнь Толяша (как ласково его называли друзья).

Знают ли сегодня о писателе больше его читатели, исследователи и критики? Об этом еще в апреле говорили студенты и преподаватели СахГУ на посвященной юбиляру литературной встрече «Попытка контакта». «Полную биографию и библиографию писателя еще предстоит написать», – резюмировали участники мероприятия. На Сахалине и за его пределами еще живут люди, судьба которых пересекалась с жизнью этого автора. Все такие пересечения в художественном воображении писателя могли быть не случайны: ведь образы героев создаются из впечатлений от разных встреч и бесед. Из таких же встреч рождается в сознании читателей и образ писателя.

А вот и пример. Старейший сотрудник островного радио диктор Георгий Орлов хорошо помнит, как в редакции новостей областного комитета по телевидению и радиовещанию появился Анатолий Прицкер (это уже потом он возьмет себе творческое имя Тоболяк).

Выделялся ли чем-то особым новый корреспондент среди почти сотни сотрудников? Да. Обладал цепкой наблюдательностью, был обаятельным и очень общительным (поговаривают, что и дверь в квартиру он держал всегда открытой). За плечами у него было неоконченное образование в Уральском госуниверситете, присущий возрасту опыт работы в журналистике и небольшая книжка изданных в Красноярске стихов с обычным названием «Дороги».

«Помню, меня задержала на работе неоконченная статья для журнала «Телевидение и радиовещание». К шести часам сотрудники разошлись по домам, редакция опустела, лишь в аппаратной слышались голоса дежурных операторов», – такими словами начинается опубликованная в 1975 году в журнале «Юность» повесть «История одной любви». Так могло быть в кабинетах не только сахалинских редакторов, но и на Таймыре или в Эвенкии, где начинал работать в журналистике Тоболяк.

Как и в «Истории одной любви», на островном радио было шумно, весело, интересно. Возможно, не обходилось без интриг, но были и свои надежды, и планы: для кого-то – поездки по путевкам в соцстраны. Такую затаенною мечту лелеял и писатель.

Впрочем, этому не суждено было сбыться. На одной из «летучек» Тоболяк сказал несколько критических фраз в адрес руководства, а после этого и вовсе ушел из редакции, начав писать так, что «невозможно было остановиться».

Рассказал Георгий Орлов и историю возникновения псевдонима. (Мне не приходилось этого слышать прежде). Георгий Степанович говорит, что фамилия Тоболяк подсказана женой писателя Людмилой Салагаевой (ее стихи и прозу сегодня можно найти на просторах интернета). Сам Анатолий родился в Новокузнецке, а вот его дед был уроженцем Тобольска. Так сахалинец с «незвучной» фамилией Прицкер стал Тоболяком.

Как сохранить и преумножить память о писателе? Как не потерять то, что хранится в памяти близких ему людей, коллег, друзей или случайных знакомых? Ставить памятники или устанавливать памятные доски долго и хлопотно, но есть и альтернативы. Сегодня весь город Ю. (нередко события у Тоболяка происходят именно в этом месте) может стать памятником островной прозе писателя: Горный воздух и проспект Победы, улица Есенина и проспект Мира, Федоровка (она у Тоболяка называется Семеновкой), краеведческий музей…

Инициаторы туристических маршрутов вполне могли бы разработать воскресную или даже будничную прогулку по литературным местам Южно-Сахалинска, по тем улицам и проспектам, по которым ходил сам автор, по которым блуждали герои его произведений. И это, возможно, будет частью нашей памяти о писателе.

Елена ИКОННИКОВА, профессор СахГУ.