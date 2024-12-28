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Сахалинец вел разведку по заданию СБУ

Управление ФСБ по Сахалинской области пресекло деятельность местного жителя, причастного к конфиденциальному сотрудничеству с иностранным государством, сообщила пресс-служба ведомства.

35-летний островитянин  установил контакт через Интернет с представителем Службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных Силах России.

С этой целью выехал в Белгородскую область. Собранные данные  пересылал сотруднику СБУ через иностранные мессенджеры.

Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).  Мужчина заключен под стражу.

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