Сахалинец – ветеран СВО отправил на передовую свой мотоцикл

Его зовут Алексей Шатунов, он давно работает водителем автомобиля в пожарной части села Онор Смирныховского района, рассказали в областном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Лишь один раз огнеборцу пришлось уволиться – осенью 2022 года была объявлена частичная мобилизация, и он одним из первых пришёл в военкомат. Потом была служба на передовых позициях и вынужденная отправка домой. Алексей вернулся на прежнее место работы.

– У меня там друг остался, за «ленточкой», и ему для более эффективной службы нужна техника. Вот мы и решили с братом отправить свой кроссовый мотоцикл на СВО, – рассказал Шатунов. – Такая техника там очень нужна. Знаю по собственному опыту: бездорожье, большое количество троп, где автомобилю трудно проехать, часто распутица. Мотоцикл здесь здорово выручает – можно подвозить боекомплект, вывозить раненых, доставлять провизию. Там он нужнее, ну а мы тут пешком походим и на велосипедах покатаемся.

Двухколёсный подарок ориентировочно должен дойти до адресата в начале июня.

Сергей РЯБОВ.