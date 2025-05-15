Сахалинец выиграл три медали на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

Воспитанник спортивной школы «Кристалл» Степан Труфанов завоевал три серебряные медали на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике, посвящённых Дню Победы, в Волгограде. 278 атлетов из 17 регионов России приняли участие в состязании.

Степан Труфанов трижды поднялся на второй пьедестал в программах «МС перекладина», «МС конь» и «МС брусья». Впереди у Степана первенство Дальнего Востока, где он сможет получить звание мастера спорта России, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Сахалинцы завоевали 16 наград чемпионата ДФО на Сахалине

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе «Кубок Победы» среди мужчин прошёл в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», инициированной Президентом Владимиром Путиным.

Соревнования состоялись в стенах спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе и собрали 60 спортсменов, представляющих Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области.

Победителями в своих категориях стали приморцы Александр Крылов, Николоз Чубаров и Вячеслав Зубков, хабаровчане Владимир Фабьянов, Василий Ювкин, Руслан Новгородов и Артём Рубанцев, сахалинец Станислав Рысаев, а также Николай Залотухин, Денис Дроздов из Забайкалья.

Всего сахалинские борцы завоевали 16 медалей. Серебряные награды заработали Бектурсун Абдыбакиев, Максим Евдокимов, Рустам Умаров, Аржан Яжнаев, Мирсаид Худоиев и Андрей Сокерчак. Обладателями «бронзы» стали Ахмаджон Расулов, Игорь Степанцев, Денис Бакай, Егор Губриенко, Даурен Таштемиров, Илья Богатырёв, Александр Рачихин и Максим Яшенко.

Рекорд Михаила Бамбизо

В островной столице завершилось первенство области по шахматам среди школьников. Организаторы сделали заключительным видом программы самую престижную дисциплину – классические шахматы. Самых матующих определили в нескольких возрастных группах.

«Младшаки» (до 9 и 11 лет) играли вместе, но зачет у них был раздельным. В младшей из них первое место занял уже признанный лидер поколения NEXT-NEXT-NEXT, победитель первенства ДФО (правда, по каратэ, а не шахматам) Роман Пак. Вот только в общем зачете он с трудом протиснулся в ТОП-10 (3,5 очка), проиграв парочку совсем не обязательных партий.

У шахматистов U11 по 6 очков из 7 набрали Ярослав Подковыров и Роман Лим. «Допы» в этот раз сделали счастливым Ярослава, а Роман вышел на церемонию награждения с серебряной улыбкой. Бронзовой улыбнулся Макар Подковыров.

В турнире девочек до 11 лет не было ни одной ничьи. Ярче всех играла Злата Василевская. Серебряный призер – И Мен Фа, бронзовый – Дарьяна Аванесова.

У девушек до 13 лет 100-процентного результата добилась Елизавета Синявская. Анна Эбингер, занявшая второе место, отстала на полтора очка. На третьем – Арина Шуваева.

Лидеры турнира юношей U13: Владимир Загудаев, Михаил Еникеев и Давид Майков.

В турнире девушек до 15 лет 100% очков отжала у соперниц Марина Круглова, победившая второй год подряд. Следом за ней наградили Дану Башеву (второй призер) и Екатерину Талюк (третий).

У юношей до 15 лет практически идентичные показатели у Максима Костерина и Вадима Сапрыкина (по 6,5 из 7). Но у Максима они всё же были чуть лучше. Он в третий раз стал победителем первенства. Вадим Сапрыкин – серебряный медалист, Марк Добрусин – бронзовый.

Остальные участники на высокие места претендовали, решая локальные задачи.

У «старшаков» (ЮД17,19) интересным было соперничество между Владиславом Черняевым, Михаилом Бамбизо и Альбертом Сином. Именно в таком порядке они стояли в стартовом рейтинг-листе.

Во втором туре Бамбизо и Син сыграли вничью, что сделало Черняева единоличным лидером.

Казалось, что Влад, который в прошлом году выиграл юношеское первенство ДФО, а этой весной был в дележе третьего места на мужском чемпионате Дальнего Востока, на «классе» доедет до финиша в гордом одиночестве.

Однако Михаил Бамбизо сумел нанести поражение рейтинг-фавориту и сам вырвался вперед. В дальнейшем ему удалось не растранжирить минимальное преимущество и первым пересечь финишную черту, отмечает пресс-служба сахалинского минспорта.

– После дебюта у меня было похуже. Потом Влад растерял перевес. В равной позиции он пошел на победу и проиграл, просрочив время, – подвел итог золотоносной партии Михаил Бамбизо.

Он, к слову, был серебряным призером мужского чемпионата области 2023 года.

Кстати, завоевав золотую награду (уже третью в своей карьере), Михаил Бамбизо установил необычное достижение. Он первым из островных шахматистов победил в первенстве области спустя шесть лет после предыдущего триумфа. Прежний рекорд (пять лет) принадлежал Владиславу Черняеву, который на этот раз стал вторым призером.

Третью сумму очков набрал Альберт Син, ставший первым среди юношей до 17 лет.

У девушек до 17 лет первое место у Валерии Ким, а до 19 лет – у Алены Панфиловой (она выиграла четвертый год подряд).

11 медалей заработали сахалинки на чемпионате и первенстве России по чир спорту

Сборная Сахалинской области по чир спорту взяла 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды на чемпионате и первенстве России. Около 9000 участников из 62 регионов страны приняли участие в состязании.

Сборная юниорок вошла в состав сборной России по чир спорту, а сборная девушек вошла в резерв. Анастасия Баранова и Руслана Замотаева завоевали серебряную медаль «джаз» дуэта юниорки из 40 сильнейших двоек нашей страны, также Ульяна Колесник и Ангелина Коломоец в «джазе» дуэта девушки из 70 сильнейших нашей страны. В командном зачете первенства России «чир джаз» группа юниорки завоевали золотую медаль, «чир хип-хоп» группа юниорки и «чир хип-хоп» группа дети завоевали «серебро». «Бронзу» заработали «чир хип-хоп» группа девушки.

В номинации «чир хип-хоп» двойка юниорки Анастасия Баранова и Милена Зырянова завоевали золотую медаль, а Алина Асташенко и Марина Иванова – «серебро». В «чир хип-хоп» двойке девушки Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина завоевали «бронзу».

Эльвира Баранова и Дмитрий Тюрин победили в чемпионате России в «чир хип-хоп» двойка мужчины/женщины.

Сахалинцы взяли 10 медалей на первенстве и Кубке Хабаровского края по бадминтону

Сахалинские бадминтонисты завоевали две золотые, пять серебряных и три бронзовые награды на первенстве и Кубке Хабаровского края по бадминтону. За два дня посостязаться друг с другом успело более 160 спортсменов из 4 регионов Дальнего Востока.

В первенстве в своей возрастной категории сильнейшим на корте как в одиночной, так и в парной играх оказался Вадим Мельников. «Серебро» в копилку нашей команды принесли Алина Чуприна, Вера Гаврилец и Анна Степушенко. Третью ступень пьедестала заняла Вера Гаврилец, выступая в одиночном разряде.

В борьбе за Кубок наши ребята также показали достойный результат. Мужская пара в составе Игоря и Алексея Магур завоевала «бронзу», а девушки Анастасия Ким и Валерия Максимович сумели по итогам всех партий забрать «серебро».