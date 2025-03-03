Сахалинец взял «серебро» на первенстве России по биатлону

Биатлонист спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Андрей Панин стал вторым на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 17 – 18 лет, сообщилапресс-служба сахалинского минспорта.

Соревнования проходят с 24 февраля по 4 марта в Уфе. В них принимают участие 201 спортсмен из 31 региона России, среди них 118 юношей. В условиях жёсткой конкуренции воспитанник Ирины Владимировны Гущиной сумел завоевать «серебро» в суперспринте и выполнил норматив мастера спорта России.

Андрей Панин является спортсменом центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Егор Коротеев – серебряный призер всероссийских соревнований в Кировске

В Кировске Мурманской области завершились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Бориса Кузнецова».

Заключительным видом программы был слалом-гигант, на старт которого вышли 99 горнолыжников.

Лучшее время дня показал Даниил Семенков из Москвы. Сахалинец Егор Коротеев, проигравший ему 0,29 секунды, занял второе место. В ТОП-3 также заехал Максим Березкин из Кировска.

– Сегодня погода была очень переменчива. К середине первого заезда разошлись облака и вышло долгожданное солнце. А потом небо снова затянуло и пришли туман и снег. После первого заезда лидировал Егор Коротеев. Он показал лучшее время. Но не смог удержать преимущество и по сумме двух попыток занял второе место. Острая борьба развернулась среди лидеров на втором заезде. Деменков после первого заезда был лишь третьим, а на втором показал лучшее время, что позволило ему подняться на первую строчку протокола, – прокомментировали итоги организаторы.

А первым видом программы был слалом среди юношей U16. Приняли участие 94 спортсмена.

Первое место по итогам двух заездов занял сахалинец Егор Коротеев. Он на 0,41 секунды опередил москвича Артемия Липова.

Еще одну награду островные горнолыжники завоевали в командных соревнованиях. Здесь Виктория Иванушко, Егор Коротеев, Полина Воронцова и Дмитрий Тимофеев показали второй результат, проиграв в финале сверстникам из Камчатского края. А всего в этом виде соревнований было заявлено 16 команд.

Михаил Кожаров взял «серебро» и выполнил норматив мастера спорта на первенстве России

В минувшие выходные в Волгограде состоялись первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок U20, а также всероссийские соревнования в двух возрастных группах (U16 и U20). В городе-герое выступали пять островных спортсменов.

На юниорское первенство страны были заявлены Михаил Кожаров из Корсакова, Алексей Жиров из Долинска (оба – бег на 60 и 200 м), Екатерина Жуликова из Южно-Сахалинска (200 и 400 м).

В стартовые протоколы всероссийских соревнований U16 были внесены Вероника Груздо из Корсакова (400 и 800 м) и Виктория Толкачева из островной столицы (60 и 200 м).

Ярче всех на беговой дорожке сверкнул воспитанник спортшколы «Триумф» из Корсакова Михаил Кожаров. На одной из самых престижных дистанций (60 метров) он завоевал серебряную медаль с результатом 6,77 секунды.

Подопечный тренеров Елены Елохиной и Сергея Долгова первым из легкоатлетов Корсакова выполнил норматив мастера спорта, а также обновил мужской рекорд области по электронному секундомеру.

Еще две медали завоевала Вероника Груздо, которую также подготовили Елена Елохина и Сергей Долгов. В беге на 400 метров она финишировала третьей (1.00,22 с), а на дистанции вдвое длиннее – второй (2.18,34 с).

Виктория Толкачева заняла восьмое место в беге на 60 метров .

Фото администрации Корсаковского городского округа.

Невельчанин Максим Пальшин завоевал бронзовую медаль всероссийского турнира по боксу

В Чите состоялся VIII Всероссийский турнир по боксу среди мужчин имени чемпиона мира среди профессионалов мастера спорта международного класса Александра Бахтина. Состязания были посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Почетным гостем турнира стал олимпийский чемпион Александр Поветкин, который принял участие в церемонии награждения.

– Чем больше турниров, тем будет больше пропаганды и рост мастерства будет больше. Посмотрите, здесь приехали из Новосибирска, из Красноярска, много очень ребят со всего Дальнего Востока. Так что я считаю, что это отличный опыт, который двигает чемпионов вперёд, – сказал он.

В числе участников турнира был Максим Пальшин из Невельска. Островной боксер занял третье место в весовой категории до 57 кг.

Островные волейболистки заняли двенадцатое место на первенстве страны

В Анапе завершилось первенство России по волейболу среди девушек 2008 – 2009 г.р. В турнире приняли участие 16 сильнейших команд страны, добившихся этого права на отборочных состязаниях.

Золотые награды завоевала команда из Челябинской области, в финале выигравшая у спортсменок из Калининградской (3:0). В матче за бронзу девушки из Краснодарского края забрали победу у дружины из Вологодской области (3:1).

Сахалинская команда спортшколы по волейболу заняла двенадцатое место – три победы и пять поражений.

Состав островной команды: Таисия Гордеева, Полина Добреля, Таисия Дробышева, Вероника Зиновьева, Дарья Ивлева, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Софья Рубцова, Мария Свитлик, Ева Старостина, Дарья Туркина, тренер Марина Борисовна Захарова.

В десятом туре ВК «Сахалин» одержал две победы

В Хабаровске завершился десятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Протагонистом тура оказался «Атом-Курск», который возвращается с Дальнего Востока с четырьмя победами. «Атомные» два раза выиграли у хабаровских «Амурских тигриц» (оба раза 3:0) и «Сахалина» (оба раза 3:1).

Островные волейболистки, проиграв «Атому-Курску», вписали в таблицу две победы над «Липецком» (3:0 и 3:1).

«Тигрицы» тоже дважды оставили ни с чем команду из Липецка (3:1 и 3:0), которая уезжает домой без побед и очков.

– Играми этого тура я доволен. Если с «Липецком» две игры выиграли уверенно, то в матчах с курской командой хотелось бы большего результата. Обидно, что проиграли им две игры. Команда играла с большим желанием и билась за каждый мяч, но в концовках нам не хватает ещё мастерства и опыта для принятия верных решений. Много нужных мячей мы не забили, – проанализировал итоги тура главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин в интервью пресс-службе островного клуба.

На сегодняшний день «Сахалин» выиграл 22 матча из 38 и занимает шестое место. От пятого его отделяют четыре победы.