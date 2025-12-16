Сахалинец  Яков Мазин выиграл командный Кубок президента Федерации тенниса России

В Москве завершился финал турнира «Кубок президента Федерации тенниса России», в котором сильнейшие юноши и девушки в возрастной категории до 13, 15 и 17 лет вели борьбу за командный трофей.

Эти соревнования стали традиционными и проводятся в дивизионах, названых в честь легендарных российских теннисистов: девушки играют в дивизионе Анастасии Мыскиной, юноши — Евгения Кафельникова. Заметим, Анастасия и Евгений были почетными гостями на Кубке мэра Южно-Сахалинска.

В каждой возрастной категории участвовали сильнейшие спортсмены страны: 30 лучших в одиночном разряде и 20 — в парном. Все участники были поделены на 10 команд по 5 человек в каждой по системе «змейка». Таким образом, чтобы соблюсти баланс сил. 1 – 3 номера по одиночной классификации. 4 — 5 номера команды по парной классификации.

Турнир проводился в два этапа. Предварительный длился с 1 января по 3 ноября 2025 года. Финальный — 13 и 14 декабря — прошел в Москве в спортивном комплексе «Плейпарк».

На первой стадии соревнований каждый член команды в зависимости от своих успехов в турнирах получал баллы. Учитывались три лучших результата за одну соревновательную неделю, рейтинги обновлялись ежемесячно. В финальный этап прошли по две команды, набравшие наибольшее очков на предварительном этапе.

В состав команды № 3 игроков до 15 лет входил сахалинец Яков Мазин. На предварительном этапе островитянин принес в копилку команды больше всех очков — 2355. В пятерку вошли так же два юноши из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и Благовещенска.

В финальном поединке команда № 3 скрестила ракетки с командой № 2. В нее входили трое юношей из Москвы и по одному из Краснодара и Омска. В одиночном разряде Яков встречался с сильным теннисистом из столицы Филиппом Смирновым и уступил ему в двух партиях 1:6 и 5:7. В дуэте островитянин и Даниэль Элиас (Москва) выиграли у мини-команды Филипп Смирнов/Кирилл Рощектаев (Краснодар) — 2:0 (6:4, 6:2).

В пяти поединках команда № 3 смогла одержать три победы, одну в одиночном разряде и две в парном и потерпела два поражения в одиночном разряде. За победу в одиночке присуждалось одно очко, в дуэте — два. Итоговый счет финального поединка 5:2 в пользу команды, за которую выступал сахалинский воспитанник тенниса.

Игорь КАРПУК.