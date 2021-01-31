Сахалинец Ярослав Сумишевский попал в страшное  ДТП

Известный исполнитель направлялся на концерт в село Солгон в 165 км от Красноярска. За рулём автомобиля находился организатор мероприятия глава краевого союза десантников Александр Гуляков.

В результате столкновения иномарки с цистерной десантник погиб, Сумишевский получил травмы и был госпитализирован в отделение травматологии в Назарово. Концерт на тот момент был в самом разгаре, из-за трагического события его пришлось прервать.

Как сообщил Ярослав, он сам в порядке, отделался лёгким сотрясением. Серьезно пострадала Наталья, его жена и директор.

«Давайте молиться за мою Натулечку, она сейчас в тяжелом состоянии, в коме»,- написал он в Инстаграм.

Певец Евгений Григорьев (Жека) обратился к жителям Ачинска с просьбой сдать кровь для супруги Ярослава Сумишевского.