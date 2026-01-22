Четверг, 22 января, 2026
Сахалинец захотел посотрудничать с вооруженными силами иностранного государства

Тематическое фото ИИ.

Верховный суд Российской Федерации признал жителя Сахалинской области виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством.

Установлено, что в марте 2022 года 59-летний Криворучко инициативно со своего номера телефона попытался связаться с Вооруженными силами Украины. Об этом стало известно российским спецслужбам.

Подсудимый в телефонных разговорах и с помощью электронной переписки, уверенный, что контактирует с сотрудником Службы безопасности Украины, выразил готовность сотрудничать с представителями Вооруженных сил Украины в виде приезда на территорию Украины либо предоставления информации о сахалинских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, оказать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, изыскивал возможность по инициативному вступлению в подразделения вооруженных сил иностранного государства.

Преступная деятельность пресечена и уголовное дело расследовалось сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

Верховный суд Российской Федерации признал Криворучко виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб., сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры.

