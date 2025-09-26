Сахалинец завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби

Островной спортсмен Глеб Соловьёв занял третье место на первенстве мира по муай-тай среди юношей в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби. В соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из 100 стран мира.

Воспитанник тренера Эдуарда Мухамедшина выступал в возрастной категории 14 — 15 лет (81+ кг). В четвертьфинале он одержал уверенную победу над представителем Судана, завершив бой досрочно во втором раунде. В полуфинальном поединке, который проходил в напряжённой и равной борьбе, сахалинец уступил сопернику из Египта, заняв почётную третью ступень пьедестала.

Это уже не первый его успех на таком уровне. В 2023 году сахалинец стал победителем юношеского первенства мира в турецком городе Кемер, где он выступал в весовой категории свыше 71 кг, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.