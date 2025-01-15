Четверг, 16 января, 2025
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Сахалинец завоевал бронзу Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов стал третьим на Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском. Спортсмен-инструктор островного Центра спортивной подготовки по сумме двух прыжков набрал 228 метров.

Соперниками сахалинца были 36 спортсменов из десятков регионов России, сообщила  пресс-служба министерства спорта нашей области.

Лыжники из Ноглик отличились в Новосибирской области

В двух соревнованиях в Новосибирской области приняли участие лыжники из поселка Ноглики.

Сначала они вышли на старт «Новогодней гонки», которая прошла в поселке Маслянино. Она состоялась третий год подряд и по традиции собрала сильнейших спортсменов региона.

На дистанции 10 км первое место занял мастер спорта из Ноглик Иван Кустов. Второй результат показал его воспитанник Илья Ерещенко. А в беге на 5 км Виктор Кустов финишировал четвертым.

Затем Виктор Кустов оказался среди участников первого тура первенства спортшколы по лыжным гонкам  в поселке Маслянино.

На лыжню вышли представители Маслянинского и Искитимского районов, а также Сахалинской области. Участники состязались в спринте (1 км) и гонке преследования (5 км) классическим стилем.

В возрастной группе юношей 2009 – 2010 г.р. сахалинец занял первое место на обеих дистанциях.

ВК «Сахалин» сыграл первый тур полуфинала

В Орле завершился первый тур полуфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги. Состязались четыре команды зоны «Центр».

«Сахалин», за который играют воспитанницы спортшколы по волейболу, в заключительном матче соперничал с хозяйками площадки.

Островитянки лихо начали игру, забрав первую партию. Но развить успех они не смогли и проиграли три последующие.

Все матчи «Сахалина» в Орле:

  • «Сахалин» – «Севереняка-3» (Череповец) – 0:3 (22:25, 12:25, 18:25).
  • «Сахалин» – «МВА» (Москва) – 3:2 (25:20, 25:16, 20:25, 17:25, 17:15).
  • «Сахалин» – СК «Орел» – 1:3 (25:19, 12:25, 18:25, 17:25).

 

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