Сахалинец завоевал бронзу Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов стал третьим на Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском. Спортсмен-инструктор островного Центра спортивной подготовки по сумме двух прыжков набрал 228 метров.

Соперниками сахалинца были 36 спортсменов из десятков регионов России, сообщила пресс-служба министерства спорта нашей области.

Лыжники из Ноглик отличились в Новосибирской области

В двух соревнованиях в Новосибирской области приняли участие лыжники из поселка Ноглики.

Сначала они вышли на старт «Новогодней гонки», которая прошла в поселке Маслянино. Она состоялась третий год подряд и по традиции собрала сильнейших спортсменов региона.

На дистанции 10 км первое место занял мастер спорта из Ноглик Иван Кустов. Второй результат показал его воспитанник Илья Ерещенко. А в беге на 5 км Виктор Кустов финишировал четвертым.

Затем Виктор Кустов оказался среди участников первого тура первенства спортшколы по лыжным гонкам в поселке Маслянино.

На лыжню вышли представители Маслянинского и Искитимского районов, а также Сахалинской области. Участники состязались в спринте (1 км) и гонке преследования (5 км) классическим стилем.

В возрастной группе юношей 2009 – 2010 г.р. сахалинец занял первое место на обеих дистанциях.

ВК «Сахалин» сыграл первый тур полуфинала

В Орле завершился первый тур полуфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги. Состязались четыре команды зоны «Центр».

«Сахалин», за который играют воспитанницы спортшколы по волейболу, в заключительном матче соперничал с хозяйками площадки.

Островитянки лихо начали игру, забрав первую партию. Но развить успех они не смогли и проиграли три последующие.

Все матчи «Сахалина» в Орле: