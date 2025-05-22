Сахалинец завоевал бронзу на гонках с препятствиями в Китае

Вячеслав Мубараков занял третье место на 5-километровой дистанции в гонке с препятствиями мировой серии Spartan Race в Пекине. Честь Сахалинской области отстаивали Вячеслав Мубараков и Рашидхан Рашидханов.

Соревнования проходили в течение двух дней на дистанциях Sprint (5 км с 20 препятствиями) и Super (10 км с 25 препятствиями). Конкуренцию островитянам составили сотни атлетов из разных стран мира, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Spartan Race – одна из самых известных в мире серия забегов с препятствиями, они проводятся в более 30 странах. На дистанции атлеты проходят различные рукоходы, взбираются по канатам, пробираются через грязь, таскают тяжести, проходят другие непростые испытания в сложных климатических условиях.