Сахалинец завоевал бронзу на международных гонках с препятствиями

Сахалинские спортсмены Александр Артюкевич, Александр Квак, Максим Нуждин, Виктор Усов, Сергей Очканов, Михаил Аникиев, Евгений Денисов, Александр Решетов, Александр Мирошниченко и Ксения Нижегородова приняли участие в гонках с препятствиями Bison Race Championships.

Соревнования прошли на территории республиканского горнолыжного центра «Силичи» в Белоруссии и собрали более 3 тысяч атлетов из стран СНГ.

Участникам предстояло продемонстрировать свои навыки в прохождении дистанций 100 и 400 метров, Sprint (5 км с 30 препятствиями), Long (12 км с 50 препятствиями), Team Race (команда), Team Relay (эстафета), а также детских гонках.

Александр Артюкевич стал бронзовым призёром на дистанции «Long», сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Bison Race – одна из сложнейших в мире гонок с препятствиями. На дистанции атлеты взбираются по канатам, пробираются через грязь, таскают и проходят другие сложнейшие испытания.

Сахалинки успешно выступили на международных и межрегиональных соревнованиях по спортивной аэробике

Сахалинские спортсменки стали обладательницами двух медалей XXI Всемирной танцевальной Олимпиады по спортивной аэробике в Москве и четырёх наград открытого турнира по спортивной аэробике «МегАмур» в Хабаровске.

В столице островные аэробистки Вероника Попова, Ева Ойцева, Лина Пяк, София Васеева, Валентина Денисова, Майя Титова, Олеся Вершинина, Дарья Лабюк, Ксения Рыбакова под руководством тренера Натальи Вожжовой поднялись на вторую ступень пьедестала в номинации «АРТМИКС».

Третье место в номинации «группа, 6 – 8 лет» заняли София Васеева, Лина Пяк, Валентина Денисова, Арина Лепитько и Елизавета Пантелеева.

В Хабаровске в сольных выступлениях среди девочек 2020 года рождения победу одержала Марьяна Бузаджи. Второе место среди спортсменок 2019 г.р. заняла Милана Прялкина. Елизавета Пантелеева заработала «бронзу» среди участниц 2017 г.р.

В категории «группа, 6 – 8 лет» победительницами стали Елизавета Пантелеева, Милана Прялкина, Вероника Попова, Нелли Мун и Арина Лепитько.

Более 200 сахалинцев сразились за Кубок Фомина по армейскому рукопашному бою

X турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок Героя России полковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, разведчика Алексея Юрьевича Фомина прошёл в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоялось по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

Соревнования собрали 203 спортсмена в возрасте от 8 до 17, а также 18 лет и старше.

В командном первенстве (до 17 лет) победу одержала федерация армейского рукопашного боя Сахалинской области. Второе место у федерации грэпплинга Южно-Сахалинска. Тройку лидеров замкнула федерация рукопашного боя островного региона.

В чемпионате (18 лет и старше) «золото» ушло спортивному клубу «Алыш» из областного центра. «Серебро» у спортклуба «Панчер» Южно-Сахалинска. «Бронзу» взяла федерация каратэ г. Холмска.

Главный приз соревнований – Кубок А.Ю. Фомина завоевала сахалинская федерация армейского рукопашного боя.

В личном зачёте победителями в своих весовых и возрастных категориях стали Мария Туйманова, Таисия Стрикун, Амина Щетинина, Егор Азанов, Андрей Мирошниченко, Роберт Чекичев, Данил Купрошвили, Курманбек Жаркынбаев, Дмитрий Клаузов, Олег Буйный, Иван Алексеев, Данил Черный, Артем Мирошниченко, Андрей Войтяховский, Артем Синегубов, Артем Тесленко, Денис Карасев, Кирилл Стрикун, Захар Соболев, Чэй Джин У, Алексей Бисиев, Евгений Лужецкий, Владислав Ким, Дмитрий Жданов, Родион Руссу, Леон Корзун, Тимур Джанбеков, Жуманазар Атагелдиев, Антон Самохвалов, Роман Фадеев, Данил Черных, Андрей Туркеев, Эрбол Камилов, Иван Цемка, Максим Веремьев и Илья Спесивцев.