Сахалинец завоевал две медали на Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина

Воспитанник Владимира Спивакова Александр Баженов взял две бронзовые медали на первом и втором этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования, которые проходят в Нижнем Тагиле, открыли зимний сезон и собрали сильнейших летающих лыжников страны.

Сахалинский спортсмен показал хороший результат в полетах с трамплина К-90. На 120-метровом гиганте он совершил две успешные попытки: улетел на 117 и 119 метров со скоростью 87 км/ч, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Сахалинский тхэквондист завоевал серебро чемпионата России

Островной спортсмен занял второе место на чемпионате России по спорту глухих (тхэквондо) в Нальчике. Соревнования собрали более 100 участников из 12 регионов России.

Воспитанник тренера Дениса Кима из островной спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Игорь Ким стал обладателем серебряной медали в весовой категории «до 58 кг».

Сахалинцы завоевали 19 наград всероссийских соревнований по киокусинкай

Островные спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Восточный Рубеж» в Хабаровске. Состязания собрали более 850 каратистов из 27 регионов России. Сахалинскую область в турнире представляли 32 спортсмена.

Сахалинцы стали обладателями 19 медалей разного достоинства. Татьяна Барсукова и Яна Физер стали победителями состязаний. Вторые места завоевали Дарина Салманова, Дмитрий Дзюин, Виктория Товстолуцкая, Диана Черенда и Ксения Родионова. По две бронзовые медали у Евы Черноусовой и Александры Амбражевич, по одной – у Лидии Балабиной, Надежды Дехтелинской, Романа Зеленина, Евгения Ли, Романа Токманова, Дмитрия Меркулова, Дмитрия Пупена и Андрея Массензи.

Также награду за лучшую технику вручили Татьяне Барсуковой, а Ева Черноусова получила приз «За волю к победе».

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Масштабный всероссийский турнир по греко-римской борьбе состоялся в Южно-Сахалинске. На ковер вышли около 100 борцов в возрасте до 16 лет.

В программу мероприятия входил мастер-класс, в ходе которого своим богатейшим опытом с юными борцами поделился заслуженный мастер спорта России, призёр чемпионатов Европы и мира Иван Куйлаков.

– Это было очень круто! – фонтанировал эмоциями после мастер-класса борец из Анадыря Максим Шишкин.

Помимо Ивана Куйлакова почетными гостями турнира были директор Центра спортивной подготовки сборных команд России, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов, олимпийский чемпион, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы Алан Хугаев.

– У нас были представлены Еврейская автономная, Амурская, Сахалинская области, Камчатский, Приморский, Хабаровский края. Приятным сюрпризом стал приезд борцов с Чукотки, которым нечасто удается выбраться на состязания такого уровня, – рассказал главный судья соревнований судья всероссийской категории Олег Накагава.

В весе до 35 кг первое место занял островитянин Кирилл Колесников. В категории до 38 кг победил Суннатулло Одилов. На вторую ступень пьедестала запрыгнул Андрей Подрез, на третью – Кирилл Чиркин (все – Сахалин).

Егор Васюков (Сахалин) оказался сильнее конкурентов в весе до 41 кг. Серебряную награду увез на Камчатку Юсиф Сулейманзаде. Бронзовую вручили Александру Чернюку из Ноглик.

В категории до 44 кг доминировали хабаровчане. Первым стал Анатолий Макаров, вторым – Артур Лесной. Третий призер – Карим Бахоров (Сахалин).

В весе до 48 кг также победил хабаровчанин. Отличился Степан Агеев. Медалисты представляли наш остров: Данил Коротких (серебро), Даниил Ли, Владислав Пасько (бронза).

Даниел Дуйшекеев забрал у конкурентов победу в весе до 52 кг. Серебряный призер – Марат Курамагомедов, бронзовые – Даниил Бернадский, Кирилл Семенников (все – Сахалин).

Категория до 57 кг была одной из самых многочисленных. Сильнейший – Александр Швец из Невельска. Со вторым место поздравили Амрулло Исоева из Хабаровского края, с третьим – Гасана Фахритдинова и Ивана Маштакова (Сахалин).

Сахалинец Марат Голоев – триумфатор в весе до 62 кг. Второе место у Станислава Политико, бронза – у Марата Голоева (оба – Сахалин) и хабаровчанина Михаила Пилюкова.

Островной борец Дмитрий Глазков оказался сильнее соперников в весе до 68 кг. Второму месту рад Кирилл Романов (Сахалин), третьему – Яромир Шестюк (Сахалин) и Тимур Дагаев (Хабаровский край).

В весе до 75 кг на пьедестал почета пробились только сахалинцы: Илья Васильев (первое место), Артем Курочкин (второе), Тимур Кузнецов и Нуруллохон Луфтуллоев (третье).

Дмитрий Шевченко (Сахалин) – доминатор веса до 85 кг. Справа от него на пьедестале почета – Игорь Симошин (Хабаровский край), слева – Сергей Шлапак (Сахалин).

Хабаровчанин Михаил Цулая первенствовал в весе до 92 кг. Даниил Деревянко (Сахалин) – на второй строчке итогового протокола, Александр Кузьмин из Амурской области – на третьей.

Илья Чипиков (Сахалин) заслужил аплодисменты за победу в весе до 100 кг. Глеб Зорихин возвращается в Хабаровск с наградой за второе место. Иван Мельников (Сахалин) – третий призер.

Победителей представительного турнира подготовили тренеры Б. Яглинов, Н. Ганиев, О. Накагава, Г. Гоков, К. Моргоев, А. Кузнецов, Ци Ин Бок (Сахалин), К. Бабичук, В. Ивакин, А. Минжулин (Хабаровский край).

Сахалинские легкоатлеты завоевали первое общекомандное место на межрегиональных соревнованиях

Межрегиональные соревнования по легкой атлетике в помещении «Метелица» прошли в Хабаровске. Их участниками стали более 150 спортсменов из регионов Дальнего Востока.

Сборная команда Сахалинской области, выступая в группе с количеством участников до 10 человек, завоевала первое место в общекомандном зачете с 87 очками, опередив команду из Благовещенска на 9 баллов.

Всего в личном первенстве и эстафетах островитяне завоевали пять серебряных медалей. Валерия Чернова заняла второе место в беге на 60 метров, Алиса Митрофанова – в беге на 300 метров, а Илья Халин – в беге на 60 метров. Также вторые места у команд юношей и девушек в эстафете 4х200 метров.

Сахалинцы завоевали 26 медалей Всероссийской Спецолимпиады

В Красноярске подвели итоги Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по лыжным гонкам, бегу на снегоступах, настольному теннису и юнифайд-настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 403 атлета с ментальными особенностями из 28 регионов России.

Островной регион представляли 13 спортсменов из Смирных, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска, которые боролись за медали в лыжных гонках и беге на снегоступах.

Воспитанникам Михаила Косолапова, Евгении Любчиновой, Надежды Безмогорычной, Алексея Власова, Вадима Гришко и Ларисы Жук удалось завоевать 26 медалей.

Так, победителями в своих дисциплинах стали Сергей Тишкин (2,5 км, лыжные гонки), Александр Дзюба (5 км, лыжные гонки), Артур Шитиков (400 м, снегоступы) и Егор Стрикун (500 м, 1 км, лыжные гонки). В эстафете 4х100 в объединенной команде с Москвой сахалинцы также завоевали золото.

Серебряными призерами стали Александр Дзюба (7,5 км, лыжные гонки), Дарья Заводчикова (1 км, 2,5 км, лыжные гонки), Елизавета Фалина (100 м, 200 м, снегоступы), Виолетта Тойчиева (200 м, снегоступы).

Бронзу завоевали Анна Сыропятова (2,5 км, 5 км, лыжные гонки), Полина Захарова (50 м, 100 м, лыжные гонки), Артур Шитиков (200 м, снегоступы), Карина Воробьева (200 м, снегоступы), Кира Богданова (200 м, снегоступы) и Даниил Рог (100 м, 200 м, снегоступы).

Сахалинские борцы взяли три медали всероссийских соревнований

Сахалинцы завоевали три медали XX всероссийских соревнований по рукопашному бою, посвящённых памяти Олега Бутейко.

Турнир прошёл в Калининграде и собрал более 600 спортсменов из трёх десятков регионов России. Награды состязаний разыгрывались в трёх возрастных группах: «мальчики и девочки 10 – 11 лет», «юноши и девушки 12 – 17 лет», а также «мужчины и женщины».

Победу в категории «мужчины, 62 кг» одержал Расул Абдылаев (тренер Александр Соколюк). Анастасия Мирошниченко (тренер Рашид Агаев) стала обладательницей бронзовой награды среди девушек 16 – 17 лет до 48 кг. Ещё одну бронзу заработал Фариддун Ёкубов (категория «мужчины, до 73 кг», тренер Александр Соколюк).

Сахалинские легкоатлеты завоевали две медали всероссийских соревнований

Сахалинцы дважды поднялись на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике, посвящённых памяти заслуженного тренера России Ю.М. Красильникова.

Состязания прошли в Казани и собрали более 1200 спортсменов со всей страны в возрастных категориях U20, U18 и U16.

В беге на 400 метров среди юниорок до 20 лет второе место заняла сахалинка Екатерина Жуликова, показав результат 59,34 секунды.

В эстафете 100х200х300х400 метров команда Сахалинской области в составе Максима Игнатченко, Владислава Трегубова, Кирилла Кожухова и Максима Насонова завоевала третье место.

На Сахалине определили чемпионов ДФО по кёрлингу

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по керлингу среди смешанных команд прошел на льду учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний стали десять команд из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области.

– Это главный чемпионат, главный старт сезона, поэтому здесь соревнуются смешанные команды, так проще, но самое главное интереснее. Уже второй год эта дисциплина проводится здесь, на Сахалине, и мы стараемся привозить как можно больше спортсменов сюда. На острове есть все условия: чистый воздух, современная спортивная база с комфортным проживанием, горячим питанием и современной ледовой ареной. В общем всё для того, чтобы заниматься этим замечательным видом спорта, – поделился мастер спорта по кёрлингу, старший тренер Хабаровского края Павел Мишин.

Игры проходили по круговой системе в дисциплине «кёрлинг–смешанный». В составе каждой команды двое мужчин и две женщины.

Победители получили медали, почётные грамоты и призы, а также возможность представлять свой регион на всероссийском уровне.

– Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этих соревнований, -судей, организаторов и тренеров. Ваша работа заслуживает уважения и благодарности. Отдельно хотим отметить наших спортсменов, которые проявили настоящий характер и мастерство на протяжении всего турнира. Вы показали, что кёрлинг — это не просто спорт, а искусство, где каждый шаг имеет значение, – подытожила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

«Золото» соревнований досталось команде «Амур» из Хабаровска, «серебро» у «Приморского края», третье место у «Хабаровского края».