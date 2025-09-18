Сахалинэнергосбыт напоминает о возможности заключить соглашение о реструктуризации задолженности

В августе текущего года 15 частных клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» обратились в компанию с заявлениями о реструктуризации долга за потреблённую электроэнергию. С ними были заключены соглашения на общую сумму более 200 тыс. рублей.

Напомним, гражданам, чья задолженность превысила два норматива потребления, направляются уведомления о возможных ограничениях в энергоснабжении. В августе Сахалинэнергосбыт известил свыше 9 тыс. клиентов о предстоящих мерах. В течение 20 дней с момента получения предупреждения потребитель должен либо погасить долг полностью, либо заключить соглашение о его реструктуризации. Жильё более тысячи неплательщиков, которые проигнорировали предупреждения, осталось без электроснабжения. Энергетики регулярно проверяют эти квартиры и частные дома для исключения самовольных подключений к источникам электропитания. Во-первых, они могут стать причиной возгораний и принести вред не только должнику, но и его соседям. Во-вторых, данное деяние является правонарушением, которое влечёт административное наказание в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Всего с начала года в Сахалинэнергосбыте оформлено 184 соглашения о поэтапной выплате долга за электроэнергию на общую сумму более 6,9 млн рублей. Для каждого клиента был составлен индивидуальный график погашения задолженности. Помимо его обязательного соблюдения, клиенту необходимо своевременно и в полном объёме рассчитываться за текущее потребление электроэнергии. При срыве графика соглашение считается расторгнутым.

Сахалинэнергосбыт напоминает: потреблённые ресурсы необходимо оплачивать в полном объёме до 25 числа каждого месяца. О сроках и способах оплаты можно узнать на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

