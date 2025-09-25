Сахалинка  Алина Петрова завоевала серебряную медаль первенства России по парусному спорту

Островная спортсменка Алина Петрова заняла второе место на первенстве России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. Вместе с Аленой Суховой из Тольятти она показала второй результат среди юниорок до 23 лет в классе 49-й FX, уступив только команде из Санкт-Петербурга.

Состязания проходили базе яхт-клуба «Дружба» в городе Тольятти. Ветер парусами ловили свыше 70 представителей Калининградской, Липецкой, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской областей, Краснодарского и Приморского краев, Республик Крым и Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

СПРАВКА

49-й FX – это олимпийский класс гоночных яхт. Его название произошло от длины корпуса лодки, которая составляет чуть меньше 4900 мм.

Фото Елены Разиной.

Сахалинская команда стала второй на чемпионате и первенстве ДФО по кроссу

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кроссу завершился в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоялось по государственной программе «Спорт России».

Во второй день соревнований на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» атлетов ожидали эстафетные забеги 4х1 км.

Среди юношей и девушек до 16 лет первое место заняла команда Еврейской автономной области (Ольга Назаренко, Никита Козырев, Полина Власова, Кирилл Шайтан) – 13:09,0 секунды. Вторыми стали представители Приморского края (Анна Ригель, Алексей Крамар, Анна Бурмистрова, Елисей Кутеко) – 13:21,0. Тройку лидеров замкнула Сахалинская область (Захар Ершов, Максим Плакидов, Таисия Мягкова, Полина Дубовкина) – 13:25,0.

Среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет победу одержали атлеты Приморского края (Полина Цыбульская, Георгий Шумков, Карина Пузенкова, Артем Ваколов) – 12:37,0. Второе место у команды Хабаровского края (Марк Актанко, Дмитрий Савченко, Галина Дмитриенко, Ангелина Астраханцева) – 12:58,0. «Бронза» у Сахалинской области (Дарья Будникова, Дмитрий Глазунов, Светозара Улитина, Дмитрий Соколов) – 13:26,0.

В категории «мужчины, женщины; юниоры, юниорки до 23 лет» «золото» у Забайкальского края (Ксения Утюжникова, Яромир Макаров, Юлия Кузьменко, Владислав Селезнев) – 12:14,0. «Серебро» взяла команда Хабаровского края (София Щербакова, Данил Мельников, Максим Селиванов, Яна Еремич) – 12:20,0. «Бронзу» завоевала Сахалинская область (Вероника Косвинцева, Максим Игнатченко, Елизавета Цыганова, Ильяс Нургалиев) – 12:28,0.

По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачёте первое место заняли представители Приморского края (248 очков). Второе место у сахалинской команды (231 очко). Тройку лидеров замкнули спортсмены Еврейской АО.

Сахалинец Андрей Коновалов – серебряный призер всероссийского турнира

Островной киокушин Андрей Коновалов занял второе место на XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств. На состязаниях в Анапе выступали около 500 спортсменов из 25 регионов России, а также Республики Армения.

Сахалинец (его тренирует Валентина Шкуракова) был заявлен в весовую категорию до 37,5 кг в возрастной группе до 11 лет.

Пятое место в активе Макара Махутова (12 – 13 лет) и Регины Банниковой (14 – 15 лет).

Сахалинские каратисты завоевали 22 награды на всероссийских соревнованиях «Восточный рубеж»

Сахалинские воспитанники тренера Никиты Шимко показали блестящий результат на всероссийских соревнованиях по каратэ «Восточный рубеж» в Иркутске. В копилке нашей команды 8 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые награды.

Каждый из них провёл по 4 – 5 поединков в условиях жёсткой конкуренции. Особых успехов добилась Ева Черноусова, ставшая трёхкратной чемпионкой турнира, победив в дисциплинах ката, ката-группа и кумитэ.

Кроме медалей сахалинские атлеты получили специальные награды: Матвей Веселовский и Кирилл Хе удостоены приза «Воля к победе», а Диана Черенда признана лучшей в номинации «Лучшая техника».

Впереди у сборной новый вызов – первенство мира, которое состоится в апреле 2026 года в Токио. Успешное выступление на всероссийских соревнованиях стало важным этапом подготовки к международному турниру.