Сахалинка Анастасия Томшина завоевала бронзовую медаль чемпионата России по биатлону

В Ижевске состоялся чемпионат России по биатлону. В столице Удмуртии «стреляющие лыжники» разыграли награды в трех гонках (индивидуальная, одиночная смешанная эстафета и масс-старт). Островной регион на этих состязаниях представляла Анастасия Томшина (Батманова).

Первым видом программы была индивидуальная гонка (20 км у мужчин, 15 км у женщин).

Анастасия Томшина, которая пропустила сезон 2024 — 2025 гг. в связи с рождением дочери, заняла самое обидное в спорте четвертое место. Но если бы она не допустила промах на последнем огневом рубеже, то была бы с бронзой.

Реванш за эту осечку Томшина взяла в масс-старте на 12 км, где она стала бронзовым призером, уступив только Виктории Метеля из ХМАО-Югра и Виктории Сливко из Тюменской области.

Это уже не первая медаль Анастасии Томшиной на всероссийском уровне, отметили в пресс-службе минспорта Сахалинской области. В 2022 году она была бронзовым призером в эстафете, а в 2024-м победила в спринтерской гонке на Спартакиаде сильнейших.

Фото Союза биатлонистов России.