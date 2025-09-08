Сахалинка Анастасия Вандышева – победительница этапа Кубка России по ездовому спорту

В Петропавловске-Камчатском провели серию соревнований по ездовому спорту (бесснежные дисциплины). На старт вышли представители Приморского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей.

– У нас состоялись II этап Кубка России, первенство Дальневосточного федерального округа, чемпионат и первенство Камчатского края, – пояснили организаторы.

Ярко сверкнула на этих состязаниях тренер спортшколы г. Анива Анастасия Вандышева. Она завоевала золотую награду в дисциплине «кросс – 1 собака» этапа Кубка страны, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Фото спортшколы Анивы.