Сахалинка Анастасия Вандышева стала победительницей Кубка России по бесснежным дисциплинам ездового спорта

В Хабаровске состоялись чемпионат и первенство края, а также V этап Кубка России по бесснежным дисциплинам ездового спорта. «Драйленд-ДВ» стал грандиозным событием для всех любителей этого красивого вида спорта.

Успешно проявили себя тренер спортшколы Анива Анастасия Вандышева и её питомец Пилот, сообщает пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Островитяне заняли первое место на этапе Кубка страны в дисциплине «кросс 1 собака».

Это позволило Анастасии Вандышевой стал победительницей Кубка России по итогах всех этапов, опередив при этом нескольких мастеров спорта.

Фото спортшколы Анивы.