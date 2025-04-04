Сахалинка Анна Шухова – бронзовый призер финала Кубка России по горным лыжам

В Кировске состоялся финал Кубка России по горнолыжному спорту в слаломе. Состязания прошли несмотря на снег, туман и сильный ветер.

У мужчин на трассу вышли несколько мастеров спорта международного класса. Первое место зафиксировал Павел Трихичев из Санкт-Петербурга, который стал лучшим в общем зачете.

Всего 0,02 секунды проиграл лидеру Семен Ефимов (Алтайский край/Московская область). Третье место в активе самого титулованного российского горнолыжника Александра Хорошилова (Московская область).

У женщин золотую награду завоевала Екатерина Ткаченко из Москвы, ставшая первой и в общем зачете Кубка страны. Серебряная медаль у Олеси Жуковой (Магаданская область). Бронзовым призером стала мастер спорта из Южно-Сахалинска Анна Шухова, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

В финале Кубка России по горнолыжному спорту в слаломе-гиганте участвовали свыше ста спортсменов.

У женщин лучшее время показала представительница Республики Башкортостан Танзила Исраилова. Второе место заняла москвичка Екатерина Ткаченко. Третьей финишировала Юлия Мельникова из Мурманской области.

В ТОП-10 удалось заехать двум островитянкам. Анна Шухова расположилась на пятой строчке итогового протокола, Дарина Иохвидович – на десятой.

В мужских состязаниях победил Павел Трихичев из Санкт-Петербурга. Отстав от лидера на 0,2 секунды, второе место занял Александр Андриенко (Калужская область). Третий призер – Олег Фураев (Алтайский край/Калужская область).

Лучший результат среди сахалинских горнолыжников – у Дмитрия Пышкина (шестое место).

Фото Российской федерации горнолыжного спорта.

Сахалинцы завоевали пять медалей чемпионата России по парасноуборду

Сахалинские спортсмены стали обладателями трёх золотых и двух серебряных наград чемпионата России по сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Состязания прошли в Миассе и собрали 35 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Московской, Челябинской, Свердловской, Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Татарстан.

Наш Всеволод Щеглов стал победителем в бэнкед слаломе и серебряным призёром в сноуборд-кроссе.

Полина Новаковская поднялась на верхнюю ступень пьедестала в обеих дисцлипинах.

Владимир Игушкин забрал «серебро» в бэнкед слаломе.

«Адмирал» опередил конкурентов по второму этапу хоккейного первенства ДФО

В Южно-Сахалинске состоялся второй этап первенства ДФО по хоккею среди юношей до 17 лет.

На льду островной столицы соперничали местный «Кристалл», «Адмирал» из Владивостока и «Форвард» из Благовещенска. Команды сыграли друг с другом по два матча.

«Адмирал» не заметил сопротивления «Форварда» (7:2 и 11:6). Еще большего преимущества над хоккеистами из столицы Амурской области добился «Кристалл» (16:1 и 9:0).

В первом матче между «Кристаллом» и «Адмиралом» островитяне вели в счете за шесть секунд до финальной сирены, но гости сумели сравнять счет. И всё же в серии буллитов сахалинцы выгрызли победу (4:3).

Однако в повторной игре что-то пошло не так, и «Адмирал» добился победы со счетом 5:2.

Таким образом, хоккеисты из Владивостока опередили своих соперников по второму этапу.

Фото спортшколы «Кристалл».