Сахалинка Арина Щукина завоевала две медали на всероссийских стартах по спорториентированию

«Амурская многодневка»

Сахалинская спортсменка Арина Щукина завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». Состязания проходили на территории Хабаровского края и объединили более 600 спортсменов из Сахалинской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев.

Островитянка выступала в категории «девушки до 15 лет». В дисциплине «кросс-выбор» Арина Щукина пришла к финишу первой с результатом 00:29,31 секунды. Серебряную медаль спортсменка завоевала в дисциплине «кросс-классика», пройдя девять контрольных пунктов за 00:26,34 секунды, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Пробежали по волнам

Сахалинки успешно выступили на всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике «Бегущая по волнам». Старты проходили в Сочи и собрали более 600 спортсменок со всей страны.

Островную федерацию эстетической гимнастики представляла команда «Мира»: Анна Князева, Екатерина Васильчикова, Юна Пе, Анастасия Нарышкина, Анна Волошинская, Алиса Крылова.

В группе «юниоры, 14-16 лет», воспитанницы Алисы Филимоновой стали третьими и выполнили нормативы для присвоения звания кандидатов в мастера спорта.

«Сахалиночка» — шестая

В Барнауле состоялся межрегиональный этап XVII международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД». На поле вышли команды девочек 2011 г.р., победившие на региональных этапах. Одной из участниц турнира была «Сахалиночка» из островной столицы.

Волею жребия «Сахалиночка» попала на платформу «Б» вместе с «Малиновкой» из Томска и «Рассветом» из Красноярска.

В первом матче островитянки проиграли «Рассвету» со счетом 3:5. Два гола забила Элина Мельникова, один – Анастасия Позднякова.

Во второй игре «дубль» Элины Мельниковой принес «Сахалиночке» победу над «Малиновкой» (2:0).

Заняв на платформе «Б» вторую позицию, «Сахалиночка» отправилась в турнир за 4 — 6 место.

На этой стадии наша команда проиграла «Металлургу-АСШ» из Абазы (1:4) и «Форварду» из Ордынского (0:2).

Поражения отодвинули «Сахалиночку» на шестое место.

Дуатлон на Анивском взморье

В Анивском районе состоялся традиционный дуатлон «Анивское взморье». В нем приняли участие 75 спортсменов в возрасте 18 лет и старше.

Испытания проходили на территории автодороги Анива – Песчанское. Для атлетов подготовили два этапа прохождения трассы: беговую, длиной 7,5 км (5 км в начале гонки и 2,5 в заключении, после велосипеда), и велосипедную – 20 км. Выступить можно было как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

— В Анивском взморье участвую впервые, поскольку с дуатлоном и триатлоном познакомилась только в прошлом году благодаря «Дневнику триатлета». Прошедший старт рассматриваю как подготовительный к триатлону «Ironsakh», который состоится в августе, — рассказала спортсменка из Корсакова Яна Супрун. – Сегодня проверила себя в командном зачете, получила массу удовольствия и заряд положительных эмоций!

Абсолютными победителями среди мужчин стали Кирилл Смирнов (золото, 01:00:47.67 секунды), Максим Косарев (серебро, 01:01:10.63) и Павел Калинин (бронза, 01:03:00.11). Среди женщин лучшие результаты показали Елена Железняк (золото, 01:16:39.87), Наталья Львова (серебро, 01:17:47.98) и Мария Винник (бронза, 01:32:24.94).

Победителями в своих возрастных группах стали Елена Вилькер (18+, 01:42:55.96), Сергей Афанасьев (18 — 29 лет, 01:06:59.85), Илья Бобров (30 — 39 лет, 01:03:38.11), Алексей Боженко (40 -49 лет, 01:04:23.29), Андрей Емельянов (50 — 59 лет, 01:10:49.18), Цыден-Дамба Цыренов (60+, 01:40:20.77).

В командном зачете победителями стали NeverStop (01:05:17.87), «КОМАНДА 1» (01:08:18.01), «КОМАНДА 5» (01:01:11.32).