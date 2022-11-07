Первая сахалинка на космодроме «Восточный». Она стала свидетелем запуска ракеты

Галина Архипова – заслуженный педагог России с 64-летним стажем, физик и прекрасный экскурсовод. Она и сама заядлая туристка – побывала в 196 странах, а недавно осуществила свою мечту – увидела пуск ракеты с космодрома «Восточный» площадью 700 кв. километров.

Галина Архипова.

Путевку Галина Иннокентьевна купила в сахалинской туристической фирме. Сотрудники помогли ей найти город, где будет ближайший запуск ракеты. Им оказался Циолковский. Два раза полет откладывался, и приходилось менять билет на самолет.

Всего на космотур приехали 300 человек из разных уголков страны.

– Старт ракеты назначили на три часа ночи, – рассказывает Галина Архипова. – В город нас привезли в 11 вечера. Туристы ожидали старт в автобусах. В два ночи экскурсовод позвала всех на улицу. Диктор голосом Левитана поздравил зрителей с радостным событием и стал отсчитывать время до отлета. Весь этот час мы пребывали в волнении: а что если ракета не взлетит?! И вот, когда оставалась минута до запуска, все замерли. Секунда, другая – и ракета взмыла вверх. Первая ступень отлетела и, как нам рассказали, упала в Якутии. Причем посторонний человек никогда ее не найдет и не поднимет. Всегда до пуска ракеты специалисты рассчитывают точное место падения ступеней. К этому моменту там уже находятся сотрудники, которые должны собрать все детали и вернуть их на космодром. Это необходимо для того, чтобы элементы нового горючего и металлов не попали в чужие руки. В частности, в  этой ракете в космос отправили новые спутники.

Галина Архипова с экскурсоводом.

После запуска утром для гостей провели экскурсию по космическому музею и городу. Город назван в честь Константина Эдуардовича Циолковского – русского и советского ученого-самоучки. Он написал книгу «Вне земли», обосновал использование ракет для полетов в космос и пришел к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» (прототип многоступенчатых ракет).

Город появился в 1961 году и назывался Углегорск. Но уголь в нем никогда не добывали. Под угольные разработки замаскировали строительство ракетных шахт. Чтобы потенциальный противник не догадался, что в этом месте стоит ракетная дивизия. И только в 2015 году город назвали именем известного ученого. Сейчас в нем проживает около восьми тысяч человек.

Место старта ракеты.

В местном космическом музее хранится плащ Циолковского и комбинезоны, создававшиеся для космонавтов. Кстати, для полугодового пребывания на станции на каждого члена экипажа полагается от 20 до 30 килограммов одежды. Из-за жесткой экономии воды в космосе на станции ее не стирают. Просто при необходимости открывается пакет с новыми вещами, а использованные запечатывают в герметичный контейнер и с остальными отходами складывают на грузовом корабле, который отстыковывается от станции и сгорает в земной атмосфере.

С космодрома «Восточный» через два года должен взлететь космический корабль «Ангара». Он отправится или на Луну, или на Марс. Поэтому Галина Иннокентьевна уже продумывает свое следующее путешествие.

Дарина Деревягина.

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