Сахалинка Ольга Аверкина – наш ворошиловский стрелок

Воспитанница тренера спортшколы игровых видов спорта Геннадия Лаптева, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области Ольга Аверкина стала обладательницей серебряной медали всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Соревнования прошли в Ижевске и собрали 260 спортсменов из 37 регионов России. Среди них – 50 сильнейших представителей вида спорта по рейтингу Стрелкового Союза России.

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений (с колена, лёжа, стоя, по 20 выстрелов) Ольга Аверкина заняла второе место, уступив победу заслуженному мастеру спорта России, призёру Олимпийских игр Юлии Кругловой из Красноярска.

Также Ольга установила новые рекорды Сахалинской области в стрельбе лёжа (60 выстрелов), набрав 621,1 очка, а также в стрельбе из трёх положений (с колена, лёжа, стоя, по 20 выстрелов), заработав в квалификации 590 очков и 409,4 очка в финале.

«Спортивная школа по волейболу» Южно-Сахалинска установила рекорд по разнице в счете на тай-брейке

В Лесозаводске состоялось первенство ДФО по волейболу среди юношей и девушек до 14 лет. К сетке с мячом в руках вышли спортсмены 2012 – 2013 г. р.

Состязания получились масштабными как по количеству, так и по географии участников. Своих волейбольных полпредов в Приморье делегировали такие населенные пункты, как Облучье, Покровское, Намцы, Хойто-Ага, Арсеньев, Сотниково, Находка, Чита, Мегино-Кангаласский улус и другие.

Среди них были и воспитанники «Спортивной школы по волейболу» Южно-Сахалинска.

Команда юношей на предварительном этапе нанесла поражение «Зениту» из Лесозаводска, но проиграла «Хабаровску-2».

Затем островитяне проиграли в 1/8 финала и матче за 9 – 12 место. Но в заключительной игре они вновь покуражились над «Зенитом» (3:0) и финишировали одиннадцатыми.

В турнире девушек наших команд было две. Одна из них заняла одиннадцатое место, завершив состязания победой над «Хангалассом» из Покровского.

А другая команда добилась триумфа. В подгруппе она выиграла оба матча, не проиграв ни одной партии. В четвертьфинале «СШ по волейболу» разобралась с «Родником» из Арсеньева (3:0).

Гораздо упорнее был полуфинал, где сахалинские волейболистки соперничали с ВК «Сотниково». Судьба игры решалась на тай-брейке.

Здесь наша команда дерзко отправила соперниц в нокаут (15:2!). Это новый рекорд спортшколы по волейболу по разнице в счете на тай-брейке в дальневосточных турнирах.

В финале «СШ по волейболу» убрала с пути к золотым медалям «Юность» из Черниговки (3:1).

Победительницами первенства ДФО стали Майя Че, Влада Краснухина, Мария Ильюшенкова, Ярослава Ханьковская, Ульяна Часовских, Александра Дуплий, Светлана Дуплий, Ксения Баскова, Маргарита Афонина, Полина Жданова, Юлия Нижегородова, Дарья Ли (тренеры Станислав Евгеньевич Филимонов и Екатерина Игоревна Бронникова).

Сахалинские каратисты завоевали 9 медалей чемпионата и первенства ДФО по киокушин

Сахалинские спортсмены принесли в копилку островной сборной девять медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по киокушин в Хабаровске. Участниками масштабных соревнований стали более 350 спортсменов из Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского и Хабаровского краёв, республик Бурятия и Саха (Якутия). Островной регион в соревнования представляли 12 каратистов.

Золотые медали завоевали Регина Банникова и Ярослав Ралдугин, серебряные награды у Макара Махутова, Анастасии Поповой, Игоря Красноженова, Полины Башинской и Валентины Шкураковой, «бронза» у Андрея Коновалова, Владислава Нама, Александра Тена и Микаэля Мина.

Чемпионы примут участие в ближайших всероссийских и международных соревнованиях.

Юные сахалинцы определили сильнейших в армейском рукопашном бое и пулевой стрельбе

Первенство по армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе, посвящённое Дню создания ОМОН «Тайфун» Росгвардии по Сахалинской области и памяти сотрудников, погибших в ходе специальной военной операции, прошло в Южно-Сахалинске.

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из военно-патриотических и спортивных клубов областного центра.

Состязания прошли в два этапа – поединки по армейскому рукопашному бою и стрельбе в электронном тире из автомата Калашникова «Рубеж армейская стрельба». Старты провели как в личном, так и в командном зачетах.

В пулевой стрельбе первое место заняла команда спортивного клуба «Русичи». Вторым стал спортивный клуб «Алыш». Тройку лидеров замкнул СК «Триумф».

Победу в состязаниях по армейскому рукопашному бою заняла команда федерации армейского рукопашного боя. Второе место у бойцов спортивного клуба «Триумф» г. Южно-Сахалинска. Третье место занял СК «Алыш».

Также прошла выставка оружия времен Великой Отечественной войны и обучение участников первенства сборке-разборке автомата Калашникова.

Сахалинец Игорь Надыршин примет участие в Российско-Китайских играх

Сахалинский сноубордист Игорь Надыршин вошёл в состав сборной команды России для участия в предстоящих IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх.

Воспитанник тренеров спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Алексея и Ольги Желтовых получил путёвку на крупные международные старты на первом этапе Кубка России по сноуборду в Абзаково.

17 декабря спортсмен вернулся на Сахалин и сразу приступил к тренировкам на трассе спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

– Пройти отбор на Российско-Китайские игры было для меня неожиданно и очень приятно. Это будут мои первые международные старты. Особенно рад, что соревноваться придётся на родном склоне «Горного воздуха», – поделился эмоциями Игорь. – Сейчас у меня очень плотный график. С утра учёба, потом с 16 до 18 часов тренировки на горе, а впереди вновь вылет на сборы и два этапа Кубка России в Ижевске. Домой вернусь только 30 декабря.

По прилёте на Сахалин у сноубордиста останется меньше двух недель, чтобы пройти финальную подготовку к Играм. Соревнования по сноуборду в рамках международных состязаний на Сахалине стартуют 12 января.

– В этом сезоне Игорь уже откатал два этапа слалома и гиганта. По сравнению с прошлым спортсмен стал сильнее, что не может не радовать. То, что он покажет результат, который позволит попасть в состав команды на Игры, для нас неожиданностью не стало. Единственное – переживали, хватит ли мест, так как пул очень маленький, – рассказал Алексей Желтов.

С 8 по 14 января 2025 года Южно-Сахалинск станет местом проведения IV Российско-Китайских молодежных зимних игр. Областной центр посетят 340 представителей России и Китая.

Масштабные соревнования пройдут по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и учебно-тренировочный центр «Восток».

С расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке: sport65.ru/rkgame2025/.