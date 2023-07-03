Сахалинка Ольга Аверкина завоевала золото всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Точно в цель!

Сахалинская спортсменка Ольга Аверкина стала обладательницей золотой медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе.

Соревнования прошли в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» и собрали более 350 сильнейших спортсменов из России и Республики Беларусь.

Ольга Аверкина выступала в олимпийском упражнении ВП-60 (стрельба из пневматической винтовки стоя, 60 выстрелов). В своей заключительной серии отборочного старта она показала результат 107,6 очка, а в сумме всех шести серий набрала 631,2 очка, заняла первое место и вышла в финал.

— Этот результат значительно превышает норматив мастера спорта международного класса. В истории российского стрелкового спорта на официальных спортивных соревнованиях ещё ни одному спортсмену – ни мужчине, ни женщине, не удавалась показать такую серию из десяти выстрелов, — отметил тренер спортсменки Геннадий Лаптев.

В финальном старте Ольге составили конкуренцию призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Анастасия Галашина, Юлия Каримова, Дарья Масленникова и Виолетта Одинаева. Сахалинская спортсменка дошла до медаль-матча за первое место, набрав 260,1 очка, где одержала победу со счётом 16:14.

Ольга Аверкина – мастер спорта России, спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области, воспитанница отделения пулевой стрельбы спортшколы игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Золотая Кира

Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова завоевала золото на XIII традиционном международном турнире по художественной гимнастике «Весёлый караван».

Состязания проходили в Ташкенте и собрали более 250 спортсменок разных возрастов из России, Узбекистана, Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Кира Яблочникова выступала среди гимнасток 2011 года рождения. Воспитанница Ольги Лукиной и Марины Николаевой набрала наибольшее количество баллов в многоборье, что принесло сахалинке победу на турнире.

Медаль по вольной борьбе

Сахалинская спортсменка Анастасия Парохина завоевала бронзовую медаль чемпионата России по вольной борьбе.

Соревнования прошли в Каспийске (Республика Дагестан) и собрали более 380 спортсменов из 40 регионов страны. Сахалинскую область на состязаниях представляла спортсменка корсаковской спортшколы «Триумф», спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области Анастасия Парохина.

Островная спортсменка выступала в олимпийской весовой категории 68 кг. В первом поединке Анастасия одержала победу над соперницей из Краснодарского края Алиной Хомутовой со счётом 11:0, а во втором уступила лидеру сборной команды России Ксении Бураковой, представляющей Дагестан (0:3). В борьбе за третье место Анастасия Парохина встретилась с противницей из Кемерово Натальей Федосеевой и одержала верх со счётом 3:1.

Толкнул ядро на 7, 97 метра

Сахалинский легкоатлет Егор Стрикун завоевал серебряную медаль на всероссийском первенстве среди лиц поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Челябинске с 26 по 30 июня.

Подопечный тренера Алексея Власова выступал в дисциплине «толкание ядра» весом 4 кг и показал результат 7,97 метра.

Егор Стрикун является воспитанником спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого и спортсменом центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Скатился с горы на пьедестал

В Кабардино-Балкарии состоялись летние всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса». Медалистов выявили на высокогорной трассе среди девушек и юношей возрастных группах U-14 и U-16 в слаломе и слаломе-гиганте. Участниками стали около 300 спортсменов из трех десятков регионов России.

В слаломе-гиганте в младшей возрастной группе (2009-2010 г.р.) лучший результат среди сахалинских горнолыжниц показала Анастасия Майбурова, занявшая 15-е место.

В старшей возрастной группе (2007-2008 г.р.) Вероника Лещенко – на 14-м месте, Дарья Косолапова – на 16-м.

У юношей Владимир Чаус забрался на четвертую строчку итогового протокола, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Артем Гориславский – на шестую.

В слаломе отличился Артем Гориславский. Он стал бронзовым призером среди юношей U16.

Бокс!

Всероссийские соревнования по боксу памяти участника Великой Отечественной войны Л.Г. Тойтмана состоялись в Биробиджане в двадцатый раз. Юбилейный турнир «Шолом-2023» объединил более сотни спортсменов 15 — 16 лет из девяти регионов ДФО.

Сахалинскую область представили воспитанники спортивной школы «Кристалл» из Южно-Сахалинска и спортшколы Поронайска. Поединки проходили в 13 весовых категориях: от 38 до 80+ кг. Оценивали выступления боксеров рефери высшей категории.

Следует отметить, что данный турнир – единственный на Дальнем Востоке носит статус всероссийского, где участники возрастной группы 15 — 16 лет имеют возможность получить разряд кандидата в мастера спорта по боксу.

По итогам проведенных боев в копилке нашей команды три серебряные и две бронзовые награды. Так, Денис Васильев, который выступил в весовой категории 38 кг, занял второе место. Алмамбет Батыров в весе 75 кг также стал серебряным призером. А Даниил Слепухин (57 кг) завоевал не только серебряную награду, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Обладатели серебряных медалей являются представителями спортшколы «Кристалл».

Третью ступень пьедестала занял Егор Стëпкин из Поронайска. Этот же результат показал воспитанник «Кристалла» Искандер Микаилов.

Вернулись с турнира с наградами

Во Владивостоке завершился открытый турнир по самбо, посвященный Дню города.

Награды оспаривали 120 участниц в двух возрастных группах (2006-2008 и 2009-2011 г.р.).

В числе претенденток на медали были три воспитанницы сахалинской спортшколы самбо и дзюдо (тренеры Асел Бекбосун, Рамазан Саадуев и Игорь Кардаш). Всем им удалось подняться на пьедестал почета.

В старшей возрастной группе Доминика Динокова заняла первое место в весовой категории до 54 кг.

— У нее в весе было четыре девочки. Доминика все схватки выиграла уверенно, со счетом 8:0, — рассказал тренер команды Рамазан Саадуев.

В младшей возрастной группе золотую награду завоевала Вероника Макеева, выступавшая в категории свыше 65 кг (она также выиграла все схватки со счетом 8:0), а Софья Лысикова стала бронзовым призером в весе до 50 кг.

— У Софьи Лысиковой в весовой категории было восемь соперниц. Первые три схватки она отборолась достойно, но за выход в финал, к сожалению, проиграла 1 балл, — пояснил Рамазан Саадуев.

Поражение и ничья

В седьмом туре Дальневосточной юношеской футбольной лиги «Сахалин» гостил в Якутске у местной «РССШФ».

В младшей возрастной группе (U16) островитяне шли четвертыми, отставая от лидирующего трио на одно очко.

У хозяев поля перспективы выглядели менее радужными.

Тем не менее, хозяева победили – 2:0.

«Сахалин» остался без очков уже второй раз кряду.

У «старшаков» «Сахалин» занимал второе место, а «РССШ» — третье снизу турнирной таблицы.

В первом тайме доминировали гости, что привело к двум голам-красавцам в исполнении Нурсултана Кадырбекова. Особенно шикарным получился первый из них, когда он буквально вонзил мяч в сетку с линии штрафной.

После перерыва власть переменилась. Сначала Владислав Радкевич попал в дальний угол по немыслимой дуге, а за три минуты до окончания матча Алексей Захаров реализовал пенальти.

Финальный свисток арбитра возвестил о ничейном результате – 2:2.