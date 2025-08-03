Сахалинка Полина Павлович – победитель первенства Европы по тяжелой атлетике

Полина Павлович добилась блестящего достижения на первенстве Европы среди девушек до 15 лет в Мадриде, завоевав золотую награду.

Воспитанница тренера Максима Шейко из спортивной школы города Холмска показала отличные результаты. В рывке она подняла 86 кг, а в толчке достигла отметки 108 кг.

Сумма двоеборья в 194 кг обеспечила спортсменке первое место в весовой категории до 63 кг. Ей также вручили малые золотые медали за победу в рывке и толчке, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Сахалинской области опередила ближайшую конкурентку – Линду Сврчкову из Словакии – на 29 кг.