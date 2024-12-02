Сахалинка Полина Павлович установила рекорд России по тяжёлой атлетике

Сахалинская спортсменка Полина Павлович установила новый рекорд России на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока». Турнир проходил в Южно-Сахалинске с 30 ноября по 2 декабря.

Холмчанка Полина Павлович выступала в весовой категории «59 кг» и установила новый рекорд России среди спортсменок до 15, до 17 и до 20 лет. Тяжелоатлетка в толчке смогла взять вес 102 кг. Предыдущий рекорд России – 101 кг – также был установлен Полиной.

– Было очень тяжело, перед соревнованиями я заболела и только вот-вот начала набирать форму. Для меня самой это большой шок, что я смогла столько поднять. Думала, что и ста килограммов не смогу взять, – поделилась эмоциями Полина.

Состязания проходили в учебно-тренировочном центре «Восток». Участвовали более 200 спортсменов, представляющих Кубу, Шри-Ланку, Пакистан, Камерун, Венесуэлу, Катар, Белоруссию, Казахстан и Россию, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

На церемонии открытия соревнований было озвучено приветственное слово министра спорта России Михаила Дегтярёва к спортсменам, их тренерам и гостям праздника.

– Мы очень рады, что Сахалин стал центром спортивных состязаний международного уровня. Последний раз на нашем острове турнир такого уровня по тяжёлой атлетике проходил десятки лет назад, – приветствовал собравшихся заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Почётными гостями большого спортивного праздника стали российские олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике разных лет Николай Колесников, Юрий Захаревич и Александр Петров.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.