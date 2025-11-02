Сахалинка Полина Павлович взяла бронзу первенства Европы по тяжелой атлетике

Сахалинская спортсменка Полина Павлович завоевала бронзовую награду юниорского первенства Европы по тяжелой атлетике в Албании. В городе Дуррес определяют сильнейших среди юниоров U20 и молодежи U23.

Воспитанница тренера спортивной школы г. Холмска Максима Шейко выступала в составе сборной команды России в младшей возрастной группе. Будучи самой юной участницей первенства, она была заявлена в весовую категорию до 63 кг.

Островитянка показала результат 201 кг (рывок 87 кг, толчок 114 кг) и заняла третье место. Кроме того, Полина обновила рекорд Европы (U17), а также несколько рекордов России, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Это уже не первое крупное достижение талантливой спортсменки на международном уровне. В 2025 году она стала победительницей первенства Европы (U15) и бронзовым призером первенства мира (U17).