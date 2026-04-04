Понедельник, 6 апреля, 2026
Сахалинка Софья Кузнецова – одна из лучших в стране  в лыжном спринте

В Апатитах (г. Кировск, Мурманская область) проходит заключительный восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. В пятницу, 2 апреля, воспитанница сахалинской спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Софья Кузнецова в спринте свободным ходом заняла третье место.

На чемпионате России, который проходил в этом году в Южно-Сахалинске,  Софья, впервые выступая на соревнованиях такого высокого уровня, смогла пробиться в финал конькового спринта, где заняла пятое место.

На этот раз наша землячка не только повторила успех чемпионата, но и улучшила свой результат.

В прологе, на старт которого вышли 82 спортсменки, Кузнецова показала восьмой результат. В четвертьфинальном забеге Софья финишировала второй.  В 1/2 соревнований островитянка также была второй. Выступая в финале,  Софья Кузнецова не стушевалась перед более опытными соперницами,  среди которых были Екатерина Евтягина (Оренбургская-Свердловская области), Елизавета Шалабода (Московская область), Дарья Непряева (Татарстан). Сахалинка смогла не только навязать им борьбу в распределении мест на подиуме, но и выиграть у соперниц. Первой финишировала Ксения Шорохова, второй Елизавета Пантрина (обе Тюмень), замкнула тройку призеров Софья Кузнецова.

Редакция  газеты «Советский  Сахалин»  поздравляет бронзового призера и его тренера Ирину Улитину с успехом и надеется, что этот успех дуэта спортсмен – тренер будет не последнем на всероссийском уровне.

Игорь КАРПУК.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

