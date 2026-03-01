Сахалинка Софья Кузнецова – пятая в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Прекрасный подарок преподнесла сахалинским поклонникам лыжного спорта воспитанница Южно-Сахалинской спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта мастер спорта России Софья Кузнецова. Островная лыжница в спринте свободным стилем, участвуя в чемпионате России по лыжным гонкам, смогла добежать до финального забега, где заняла пятое место. Но обо всем по порядку.

Спринт в лыжных гонках на сегодняшний день один из самым захватывающих видов соревнований. На первой стадии все участники стартуют в квалификационном забеге с раздельного старта. Тридцать спортсменов, которые показали лучшее время прохождения короткой дистанции, а вчера она была равна 1540 метров, выходят в четвертьфинал соревнований. Первые двое финишировавшие в 1/4 финала и еще двое показавшие лучшее время среди тех, кто занял 3 — 4 место в четвертьфинале, продолжают борьбу за медали в полуфинале. Такая же схема выхода в финал действует и в 1/2 забега. Гонки получаются очень драматичными и на финише болельщики наблюдают, как правило, бескомпромиссную захватывающую борьбу, где порой победитель выигрывает у второго призера сотые доли секунды. Все это напоминает спринт на 100 — 200 метров в легкой атлетике.

На старт в квалификации у женщин вышло 67 участниц. Многие из них имеют большой опыт участия в подобных соревнованиях чемпионата России. Отдельные — на уровне Кубка мира, мировых первенств и Олимпийских игр. Несмотря на то, что Софья Кузнецова впервые в своей спортивной карьере участвует в чемпионате страны, смогла показать 24 результат в квалификации и завоевать путевку в четвертьфинал.

В 1/4 Кузнецова боролась за путевку в полуфинал с показавшими четвертое и седьмое время в квалификации Анастасией Доценко (Татарстан) и Миленой Габушевой (Коми), а также финишировавшей семнадцатой Дарьей Каменевой (Татарстан). В этой серьезной компании Софья Кузнецова финишировала второй, уступив Милене Габушевой 0,13 секунды.

В полуфинале ей предстояло бороться за путевку в финал с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой (Татарстан), которая показала шестое время в квалификации, победительницей предварительного старта Натальей Крамаренко (Свердловская область), Миленой Габушевой (Коми) — седьмой результат в квалификации, Марией Крамаренко (Свердловская область) — одиннадцатое место в квалификации и Ольгой Васильевой (Нижегородская область), которая также была быстрее островитянки в предварительном старте, показав восемнадцатое время. В столь сильной компании пробиться в финал чемпионата крайне сложно. Финишировала Софья Кузнецова четвертой, уступив Веронике Степановой, Наталье Крамаренко и Милене Габушевой.

Настали тревожные минуты ожидания результатов второго полуфинала. Елизавета Пантрина (Тюмень) финишировала первой, преодолев дистанцию за 3 минуты 51,50 секунды. Софья Кузнецова в первом полуфинале остановила секундомер на отметке 3:51,49. Это говорило о том, что островитянка будет участвовать в главном забеге дня.

В финале нашей землячке противостояли сильные и опытные лыжницы: Наталья Крамаренко, Милена Габушева, Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), Вероника Степанова, Елизавета Пантрина.

Первую половину дистанции Софья шла лидером, однако ее соперницы смогли увеличить темп и «отцепили» Кузнецову в борьбе за медаль. В результате островитянка финишировала пятой. Победу праздновала Елизавета Пантрина, серебро завоевала Вероника Степанова, бронзу — Евгения Крупицкая.

На вопрос журналиста «Чего не хватило в финале, чтобы побороться за медаль?» Софья Кузнецова ответила: «Опыта».

Не менее острой развернулась борьба за подиум у мужчин. Не смог завоевать путевку в финал лидер сезона Сергей Ардашев (Татарстан). Трехкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов в четвертьфинале был третьим, в полуфинале вторым. В финале он смог опередить Егора Митрошина (Ханты-Мансийский АО-Югра) на 0,1 секунды и товарища по команде Ивана Горбунова на 0,25 секунды.

Неудачником финала можно назвать Александра Терентьева (Тюмень). На прямой, когда до заветного финиша оставалось 50 метров, Александр упал…

Сегодня на чемпионате день отдыха. Завтра, 3 марта, на лыжно-биатлонном центре «Триумф» спортсмены разыграют медали в командном спринте, классическим стилем. В 14.00 будет дан старт в квалификации. В 16.00 стартуют забеги 1/4, 1/2 и финал.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

