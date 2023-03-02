Сахалинка стала бронзовым призером первенства России по лыжным гонкам

В Кирове-Чепецке проходит первенство России по лыжным гонкам среди девушек и юношей 17 — 18 лет. Участие в соревнованиях принимают и спортсмены Сахалинской области.

Вчера, 2 марта, девушки боролись за медали в спринте классическим стилем. Смело можно сказать, что отлично показала себя мастер спорта из Охи Юлия Завьялова.

Наша лыжница смогла дойти до финала, где к многочисленным своим спортивным наградам смогла добавить бронзовую медаль первенства России. Радость с призером соревнований разделила ее тренер Ирина Дробитько.

Игорь Карпук.