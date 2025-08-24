Сахалинка Василиса Кочкадаева – победительница открытого первенства Хабаровска по теннису среди юниоров

Победным дублем для воспитанницы сахалинской школы тенниса Василисы Кочкадаевой завершилось открытое первенство Хабаровска по теннису среди юниоров до 17 лет. Выступая в одиночном разряде и в паре островитянка поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета, пополнив свою коллекцию спортивных наград двумя золотыми медалями.

Турнир проходил на теннисных кортах Хабаровска с 18 по 22 августа. В одиночном разряде участвовало 32 юниорки. Островитянка довольно уверенно прошла 1/8 и 1/4 финала, отдав соперницам всего два гейма.

В полуфинале ей противостояла, хорошо знакомая сахалинским теннисистам победительница Кубка мэра Южно-Сахалинска хабаровчанка Карина Ким. Первый сет остался за хозяйкой корта 6:3. Во второй партии Карина постоянно вела по ходу встречи 3:2, 4:3, 5:4. Оставалось сделать брейк на подаче Василисы и дорога в финал хабаровчанке была открыта. И вот здесь наша землячка проявила настоящий спортивный бойцовский характер. Островитянка не только взяла свою подачу, сравняв счёт в сете 5:5, но и на тай-брейке просто уничтожила соперницу 7:1. В третьей партии Василиса Кочкадаева, поймав игровой кураж, выиграла сет 6:2 и матч 2:1.

В финале нашей юниорке противостояла Милида Егорова (Хабаровск). Поединок сложился очень нервным, и все же Василиса Кочкадаева смогла завершить его в свою пользу со счетом 2:0 (6:4, 7:5).

Что касается пары, островитянка играла с Дианой Третьяковой (Хабаровск). Девушки довольно уверенно вышли в финал турнира, где им противостояла пара Карина Ким – Яна Новикова (обе Хабаровск). Первый сет напоминал русские качели. Два раза дуэт из Хабаровска стоял в шаге от победы в первой партии. Однако Василиса и Диана смогли отыграть два сет-поинта и в прямом смысле слова выгрысть победу на тай-брейке со счетом 8:6 и сет 7:6. Неудача в первой партии психологически надломила соперниц, и пара Василиса Кочкадаева – Диана Третьякова довольно уверенно выиграли второй сет со счетом 6:2 и матч 2:0.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.