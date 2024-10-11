Сахалинка  Вероника Мазалова – победительница первенства страны по тяжелой атлетике

Холмчанка Вероника Мазалова завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в г. Сукко Краснодарского края. За медали боролись более 500 спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет из 56 регионов страны.
Спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области, мастер спорта России Вероника Мазалова, успешно использовав все шесть подъёмов, показала лучший результата в весовой категории «до 64 кг» – 85 кг в рывке и 105 кг в толчке, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.
Сахалинские дзюдоисты завоевали шесть наград первенства Дальнего Востока
В Чите подвели итоги первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года. За медали соревнований боролись 82 участника из семи регионов ДФО.
Сахалинскую область представляли 12 бойцов. Воспитанница Игоря Кардаша Доминика Динокова принесла команде золото в весовой категории «52 кг». Еще одну медаль завоевал воспитанник Олега Богданова Илья Резников, одолевший всех соперников в в/к «66 кг».
Бронзовыми призерами первенства стали Рустамджон Гуляев («66 кг», тренер Олег Богданов), а также воспитанники Андрея Зыкова и Виктора Кузнецова Виктор Поляков («90 кг»), Семён Андреев («100 кг») и Алексей Триполев («100 кг»).
Вторые и пятые
Подведены итоги первенства ДФО по футболу среди юношеских команд 2010 и 2011 г.р.
В старшей из них (U15) играли пять команд. Больше всех очков у соперников отобрал «СКА-Хабаровск» (23). У хабаровчан семь побед, две ничьи и поражение. Они больше всех забили (50) и меньше всех пропустили (10).
Второе место заняла «СШ «Сахалин», отставшая от лидера на три очка (шесть побед, две ничьи, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 25 – 11). Островитяне стали единственными, кому удалось нанести поражение «армейцам».
В ТОП-3 также протиснулась «Академия «Динамо» из Владивостока (четыре победы, четыре ничьи, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 28 – 12, 16 очков).
За чертой призеров грустят «СШОР № 1» из Комсомольска-на-Амуре (13 очков), «КСШОР» из Владивостока (11) и «Академия «СКА» из Хабаровска (0).
У «младшаков» (U14) команд было чуть меньше – пять. Тяжелое бремя лидерства взвалила на себя хабаровская «Академия «Искра» (17 очков). На три очка позади финишировала «Академия «Динамо» (Владивосток). На одно очко от нее отстал бронзовый «СКА-Хабаровск».
Без наград остались «КСШОР» из Владивостока и «СШ «Сахалин».
«СШ «Сахалин» – третья в общем зачете Юношеской футбольной лиги – ДВ
В 2024 году дальневосточная юношеская лига проводилась в двух возрастных группах (U16 и U18). А что получится, если просуммировать количество очков, набранных командами в обоих турнирах?
Прежде, чем перейти непосредственно к цифрам, отметим, что в обеих возрастных группах первые четыре места заняли одни и те же команды (правда, последовательность различалась). Именно поэтому они и стали лидерами нашего рейтинг-листа.
У пяти клубов «старшаки» показали результат лучше, чем «младшаки»: «КСШОР», «СШ «Сахалин», «Океан», «Благовещенск» и «СШФ-Якутия».
У четырех клубов главными добытчиками очков были «младшаки» («Динамо-Приморский край», «СШОР № 1», «Локомотив», «Вулкан»).
Причем, «младшаки» «Вулкана» набрали в три раза больше очков, чем их команда U18.
Самый стабильный результат показали футболисты «СКА-Хабаровск». Обе команды закинули в общую копилку по 46 очков.
Теперь, собственно, общий зачет (первая цифра – очки U16, вторая – очки U18, третья – сумма):
- «СКА-Хабаровск» 46 + 46 = 92.
- «КСШОР» 39 + 44 = 83.
- «СШ «Сахалин» 31 + 46 = 77.
- «Динамо-Приморский край» 29 + 27 = 56.
- «Океан» 21 + 24 = 45.
- «Локомотив» 23 + 20 = 43.
- ФК «Благовещенск» 19 + 21 = 40.
- «СШОР № 1» 23 + 11 = 34.
- «СШФ-Якутия» 7 + 14 = 21.
- «Вулкан» 12 + 4 = 16.
Рекорд Максима Костерина
Министр спорта Сахалинской области А. В. Подшивалов подписал распоряжение № 3.18-85-п «О присвоении спортивных разрядов». В документе упоминаются три шахматиста.
Первый спортивный разряд присвоен Владиславу Киму. А Альберт Син и Максим Костерин стали кандидатами в мастера спорта.
В последнее время всё больше и больше островных школьников выполняют разряд КМС. «Кандидатами» уже являются Михаил Парецкий, Егор Макаров, Владислав Черняев.
Теперь шорт-лист пополнили еще двое. Причем, двенадцатилетний Максим Костерин стал самым юным сахалинским КМС в XXI веке. Предыдущее достижение принадлежало Денису Сину, которому разряд КМС был присвоен в четырнадцать лет.