Сахалинка  Вероника Мазалова – победительница первенства страны по тяжелой атлетике

Холмчанка Вероника Мазалова завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в г. Сукко Краснодарского края. За медали боролись более 500 спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет из 56 регионов страны.

Спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области, мастер спорта России Вероника Мазалова, успешно использовав все шесть подъёмов, показала лучший результата в весовой категории «до 64 кг» – 85 кг в рывке и 105 кг в толчке, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Сахалинские дзюдоисты завоевали шесть наград первенства Дальнего Востока

В Чите подвели итоги первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года. За медали соревнований боролись 82 участника из семи регионов ДФО.

Сахалинскую область представляли 12 бойцов. Воспитанница Игоря Кардаша Доминика Динокова принесла команде золото в весовой категории «52 кг». Еще одну медаль завоевал воспитанник Олега Богданова Илья Резников, одолевший всех соперников в в/к «66 кг».

Бронзовыми призерами первенства стали Рустамджон Гуляев («66 кг», тренер Олег Богданов), а также воспитанники Андрея Зыкова и Виктора Кузнецова Виктор Поляков («90 кг»), Семён Андреев («100 кг») и Алексей Триполев («100 кг»).

Вторые и пятые

Подведены итоги первенства ДФО по футболу среди юношеских команд 2010 и 2011 г.р.

В старшей из них (U15) играли пять команд. Больше всех очков у соперников отобрал «СКА-Хабаровск» (23). У хабаровчан семь побед, две ничьи и поражение. Они больше всех забили (50) и меньше всех пропустили (10).

Второе место заняла «СШ «Сахалин», отставшая от лидера на три очка (шесть побед, две ничьи, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 25 – 11). Островитяне стали единственными, кому удалось нанести поражение «армейцам».

В ТОП-3 также протиснулась «Академия «Динамо» из Владивостока (четыре победы, четыре ничьи, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 28 – 12, 16 очков).

За чертой призеров грустят «СШОР № 1» из Комсомольска-на-Амуре (13 очков), «КСШОР» из Владивостока (11) и «Академия «СКА» из Хабаровска (0).

У «младшаков» (U14) команд было чуть меньше – пять. Тяжелое бремя лидерства взвалила на себя хабаровская «Академия «Искра» (17 очков). На три очка позади финишировала «Академия «Динамо» (Владивосток). На одно очко от нее отстал бронзовый «СКА-Хабаровск».

Без наград остались «КСШОР» из Владивостока и «СШ «Сахалин».

«СШ «Сахалин» – третья в общем зачете Юношеской футбольной лиги – ДВ

В 2024 году дальневосточная юношеская лига проводилась в двух возрастных группах (U16 и U18). А что получится, если просуммировать количество очков, набранных командами в обоих турнирах?

Прежде, чем перейти непосредственно к цифрам, отметим, что в обеих возрастных группах первые четыре места заняли одни и те же команды (правда, последовательность различалась). Именно поэтому они и стали лидерами нашего рейтинг-листа.

У пяти клубов «старшаки» показали результат лучше, чем «младшаки»: «КСШОР», «СШ «Сахалин», «Океан», «Благовещенск» и «СШФ-Якутия».

У четырех клубов главными добытчиками очков были «младшаки» («Динамо-Приморский край», «СШОР № 1», «Локомотив», «Вулкан»).

Причем, «младшаки» «Вулкана» набрали в три раза больше очков, чем их команда U18.

Самый стабильный результат показали футболисты «СКА-Хабаровск». Обе команды закинули в общую копилку по 46 очков.

Теперь, собственно, общий зачет (первая цифра – очки U16, вторая – очки U18, третья – сумма):

«СКА-Хабаровск» 46 + 46 = 92. «КСШОР» 39 + 44 = 83. «СШ «Сахалин» 31 + 46 = 77. «Динамо-Приморский край» 29 + 27 = 56. «Океан» 21 + 24 = 45. «Локомотив» 23 + 20 = 43. ФК «Благовещенск» 19 + 21 = 40. «СШОР № 1» 23 + 11 = 34. «СШФ-Якутия» 7 + 14 = 21. «Вулкан» 12 + 4 = 16.

Рекорд Максима Костерина

Министр спорта Сахалинской области А. В. Подшивалов подписал распоряжение № 3.18-85-п «О присвоении спортивных разрядов». В документе упоминаются три шахматиста.

Первый спортивный разряд присвоен Владиславу Киму. А Альберт Син и Максим Костерин стали кандидатами в мастера спорта.

В последнее время всё больше и больше островных школьников выполняют разряд КМС. «Кандидатами» уже являются Михаил Парецкий, Егор Макаров, Владислав Черняев.

Теперь шорт-лист пополнили еще двое. Причем, двенадцатилетний Максим Костерин стал самым юным сахалинским КМС в XXI веке. Предыдущее достижение принадлежало Денису Сину, которому разряд КМС был присвоен в четырнадцать лет.