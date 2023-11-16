Сахалинка Вероника Мазалова завоевала бронзу первенства России по тяжелой атлетике

Холмская тяжелоатлетка Вероника Мазалова стала бронзовым призёром первенства России среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 20 лет. В соревнованиях, которые прошли в Майкопе, приняли участие около 450 спортсменов из 50 регионов страны.

Островитянка выступала в категории «женщины, 20 лет, 59 кг» и показала результат 76 кг в рывке, 93 в толчке.

Вероника Мазалова является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото Федерации тяжелой атлетики России.

Фристайл в аэротрубе

Всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах «Крылья Сахалина-2023» завершились в Южно-Сахалинске. Участие в них приняли десятки спортсменов из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярского, Приморского и Хабаровского краёв, Ленинградской, Московской и Сахалинской областей.

Состязались летающие акробаты в трех видах – вертикальная и горизонтальная акробатики, а также фристайл.

В классе «Аэротруба-акробатика вертикальная» в дуэтах первое место завоевали островные спортсмены Ольга Бойко и Егор Снетков, второе место заняли также сахалинские парашютисты Анна Левшина и Марина Бережная, замкнули призовую тройку пара Федора Маврина и Константина Воробьева из Приморского края.

В классе «Аэротруба-акробатика групповая» золотые награды забрал дуэт Роберта Ахметшина и Александра Степанова из Москвы, серебро у Анастасии Чермяниновой и Павла Прилепова из Сахалинской области, бронзу получили представители Ленинградской области Евгений Маев и Валерий Пугачев.

В индивидуальном виде «Фристайл» весь пьедестал заняли спортсмены островного региона. Елизавета Корнейчук заняла первое место, на втором расположилась Марина Бережная, третьим стал Артём Маев.

Состоялись также чемпионат и первенство Сахалинской области по парашютному спорту. В первенстве лучшими признаны Юлия Демешина, дважды первыми становилась команда FIRE TEAM. В чемпионате первые места завоевали Елизавета Корнейчук, Никита Коба и команда BLIZZARD.

София – звезда Дальнего Востока

Более двухсот спортсменов из городов Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев и Сахалинской области собрали соревнования по фигурному катанию «Звезды Дальнего Востока» в Уссурийске.

Участники демонстрировали свое мастерство по программам юношеских и спортивных разрядов, а также кандидатов в мастера спорта.

Воспитанница Ольги Лысенковой – София Голубева – из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска завоевала второе место и защитила третий юношеский разряд.

Вторая из нескольких сотен

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» завершились в Ульяновске.

Несколько сотен спортсменок из более 80 регионов страны состязались во Дворце гимнастики «Татьяна-Арена».

Сахалинскую область в турнире представляла Кира Яблочникова. Она смогла два раза подняться на пьедестал. Кира в упорной борьбе среди гимнасток 2010-2011 г.р. завоевала в финале с обручем и булавами две бронзовые награды. В многоборье островитянка показала шестой результат.

Шахматы: рапид и блиц

Во Владивостоке завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам. Три заключительных дня турнира включили в себя рапид и блиц.

В выходные участники сыграли в быстрые шахматы 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 15 минут на партию + 10 секунд на ход.

Рейтинг-лист островитян позволял им надеяться на несколько медалей, но в итоге им пришлось ограничиться одной.

Ее завоевала Дана Башева в возрастной группе до 13 лет. После седьмого тура она запрыгнула на третью строчку турнирной таблицы, и смогла удержаться на ней до финиша. Бронзовую медаль ей принесли 6,5 очка.

— Мне понравилась игра соперников, она была правильной и красивой. У нас была одинаковая подготовка, все были на равных. У меня был настрой на победу, ведь рапид — мой любимый контроль. В нем времени и не много, и не мало – в самый раз. Особенно помощь судей была хороша. Они были готовы разобраться в любой ситуации и помочь обеим сторонам. Одним словом, мне понравилось все, ведь я не обращала внимания на остальных. Главное — это моя партия и игра, — рассказала Дана Башева.

Четвертый результат показал Михаил Парецкий (до 15 лет). Он выбил 7 из 9, но упустил медаль по дополнительным показателям.

В ТОП-5 смогли пробраться Роман Лим (до 9 лет) и Максим Костерин (до 13 лет).

В U13 всё вообще было очень запутанно. Перед заключительным туром у двух шахматистов было по 6,5, очка, еще у четырех (среди них – Максим Костерин) – по 6.

Максим играл черными против Айрата Деркембаева из Якутии. Наш шахматист не стал отсиживаться в обороне. Он смело пошел в атаку, имел лишнюю пешку, но не сумел ее реализовать.

Ничья принесла его сопернику золотую награду, а Макса оставила на пятом месте. Между тем, в случае победы сахалинец сам взял бы золото в свои руки.

В блице островитяне завоевали медалей в два раза больше, чем в рапиде. Ожидаемо сильнейшим стал Михаил Парецкий из Корсакова. В U15 он поделился с соперниками только одной «половинкой», набрав 10,5 из 11. Королем блица Михаил стал пятый год подряд.

Второй в U13 финишировала Марина Круглова (9 из 11). У нее уже была бронза в «классике», теперь она дополнила ее блиц-серебром.

Пятый результат у Даны Башевой (U13), шестой – у Макара Подковырова (U9) и Андрея Моисеенко (U13).

Что в итоге?

В решении шахматных композиций у сахалинцев два золота (Макар Подковыров, Елизавета Синявская), серебро (Екатерина Талюк) и четыре бронзы (Максим Костерин, Альберт Син, Алина Гон, Егор Макаров).

В «классике» — серебро (Михаил Парецкий) и бронза (Марина Круглова).

В быстрых шахматах – бронза (Дана Башева).

В блице – золото (Михаил Парецкий) и серебро (Марина Круглова).

Итого: 11 призовых мест (три золотых награды, три серебряные и пять бронзовых), что на одно больше, чем было в 2022 году.