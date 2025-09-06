Сахалинка Виктория Эм выиграла бронзовую медаль III Кубка Генконсульства Китая по Вэйци (го)

Сахалинская спортсменка Виктория Эм заняла третье место молодёжного зачёта среди девочек до 9 лет на III Кубке Генконсульства Китая по Вэйци (международное название игры «го»).

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали спортсменов из Москвы, Казани, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Артема, Уссурийска, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Амурска и Николаевска-на-Амуре.

Помимо основной борьбы за доской, Вика добавила в турнир неожиданный творческий штрих. Она сумела выложить из игровых камней фигурку «рыбки» в одной и победных партий — официального символа соревнований.

Виктория Эм является воспитанницей классов дополнительного образования южно-сахалинской гимназии №1 (педагог Екатерина Куприяноваа) и сахалинского го-клуба «Родзи-До», сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.