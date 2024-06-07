Сахалинка завоевала три медали первенства России по тяжёлой атлетике

Островитянка Вероника Мазалова завоевала серебряную и две бронзовые медали первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок, сообщила пресс-служба минспорта области.

Соревнования проходят в Сыктывкаре, участниками которых стали сильнейшие спортсмены страны в возрасте от 15 до 23 лет.

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области Вероника Мазалова выступала в весовой категории «до 64 кг».

Она в рывке смогла взять вес 77 кг, что позволило занять второе место. В толчке ей удалось поднять 94 кг – третий результат в её категории. В двоеборье с результатом 171 кг Вероника завоевала бронзу первенства России.

Вероника – воспитанница тренера спортивной школы города Холмска Артура Никитина,

Стали известны сильнейшие мотогонщики Дальнего Востока

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по мотоциклетному спорту (мотокросс) прошли в селе Такое на Сахалине. Участниками соревнований стали 59 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Невельска, Благовещенска, Томари, Корсакова, Большого Камня, Долинска и Южно-Сахалинска.

Состязались мотогонщики в нескольких категориях, которые зависели от объёма двигателей их железных коней.

Сильнейшим в классе «50 куб. см» стал Богдан Аракелян. Кирилл Евстигнеев и Богдан Воросов заняли второе и третье места соответственно. Все спортсмены представляют Долинск.

В классе «65 куб. см» среди юношей и девочек победу праздновал Вячеслав Верясов из Приморья, Игнат Быков из Находки занял второе место, третьим стал Дмитрий Якушин из Южно-Сахалинска.

У мальчиков в классе «65 куб. см» золотую медаль выиграл Даниил Буйвол их Хабаровска, серебро у Богдана Аракеляна, бронзовая награда у Глеба Пляскина из Владивостока.

Среди юношей и девочек в классе «85 куб. см» победу одержал Сергей Юхнов из Уссурийска, на втором месте Артём Комков из Корсакова, третьим стал Евгений Когут из Владивостока.

Кирилл Зайцев из Южно-Сахалинска победил в классе «125 куб. см» среди юношей и девочек. Второе место занял Дмитрий Макушин из Уссурийска, замкнул тройку призеров Максим Киселев из Корсакова.

В классе «125 куб. см» среди мужчин на первое месте поднялся Захар Иванов из Уссурийска, на второе Алексей Ващенко из Невельска, на третье – Влад Назаркин из Южно-Сахалинска.

В классе «250 куб. см» среди мужчин Кирилл Козлов из Большого Камня завоевал золото соревнований. Серебряная награда у Даниила Литвинова из Владивостока, бронза – у Артёма Ровенских из Южно-Сахалинска.