Сахалинки завоевали восемь медалей Кубка России по чир спорту

Сахалинские чир спортсменки взяли четыре золота, два серебра и две бронзы на Кубке России, всероссийских соревнованиях и рейтинговом фестивале «Восходящие звезды».

На Кубке Милана Терентьева и Даниэла Боярова показали лучший результат в номинации «чир хип-хоп двойки мужчины/женщины». В дисциплине «чир джаз двойки» Эльвира Баранова и Руслана Замотаева стали серебряными призерками.

На всероссийских стартах победу одержали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, Елизавета Огонян и Яна Пак завоевали серебро, а Маргарита Будылина и Ульяна Колесник – бронзу.

Фестиваль «Восходящие звезды» принес юным островитянкам из команды «Кристалл Грэйс» первое в их жизни золото в дисциплине «чир джаз группа». В номинации «чир хип-хоп двойки» лучшими стали София Катьянова и Екатерина Третьякова, Диана Шакдурова и Василина Телышева завоевали бронзовые медали, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

«Сахалиночка» остановилась в шаге от четверть финала

В Сочи прошел первый в истории женский чемпионат России по мини-футболу 7х7.

В групповом этапе уникальная ситуация сложилась в группе «В», где выступала «Сахалиночка». Все три матча завершились с одинаковым счетом 1:1. Соответственно, все команды набрали по 2 очка при разности забитых и пропущенных мячей 2 – 2.

Судьям пришлось считать количество желтых карточек, чтобы расставить команды по местам. Этот показатель вывел на первое место «Удмуртию». А вот у «Сахалиночки» и «Академии Сочи» количество «горчичников» оказалось равным.

Судьбу второго и третьего места решило подбрасывание монеты. Монетка оставила «Сахалиночку» на третьем месте.

В итоге «Удмуртия» напрямую вышла в 1/8 финала, а двум ее соперницам пришлось играть стыковые матчи.

«Сахалиночка» свой матч выиграла у «СШ-7-Карелия» (2:0). Однако в 1/8 финала островитянки проиграли «Альфа-09» из Калининградской области (0:2) и завершили свое выступление.

Сергей Габрусев принял участие в ветеранском первенстве России по шахматам

В Сочи завершилось первенство России по шахматам среди ветеранов. Умудренные опытом и знаниями шахматисты сыграли в «классику», рапид и блиц.

Впервые на этих состязаниях был представлен островной регион. Сахалинская область делегировала победителя ветеранского первенства ДФО Сергея Габрусева из Корсакова (поездку финансировала РОО «Федерация шахмат Сахалинской области).

Регалии его соперников вызывали невольное уважение. На турнир заявились два международных гроссмейстера, 16 международных мастеров, 10 мастеров ФИДЕ.

– Я думал, что там будут ветераны. А получилось, наоборот, все играющие, все действующие шахматисты. У всех большие познания, особенно – в дебюте, – рассказывает Сергей Габрусев.

В турнире по классическим шахматам сахалинец начал с двух ничьих. В третьем туре его поджидал международный гроссмейстер из Саратовской области Геннадий Туник, игравший черными.

– Очень хорошая получилась партия! Я пожертвовал две пешки, но зато свою задвинул на е6. Переиграл соперника. Правда, при этом попал в цейтнот. Мне нужно было сыграть Кf2, и у меня везде выиграно, у черных даже нет «вечного шаха». Но я поспешил, пошел Фе8, соперник сумел разменять ферзей и реализовать лишний материал, – продолжает островной шахматист.

Затем сахалинец выиграл три партии подряд. Одну из них – у Андрея Шалыгина из Санкт-Петербурга, имеющего рейтинг 2214 пунктов. Эта партия тоже получилась «качельной», качнувшись в итоге в нужную сторону. Затем последовала ничья с международным мастером из Красноярского края Дмитрием Шмаковым (2289 пунктов).

Беспроигрышную серию Сергея Габрусева (в этот момент у него было 4,5 из 7) прервало … коварное Чёрное море.

– Во время прогулки я провалился в воду и промочил ноги. После этого голова работала только два часа, а затем она отключалась, – сокрушается наш земляк.

В итоге Сергей Габрусев набрал 4,5 из 9 и занял 26-е место среди 61 участника. Неплохо для дебюта!

В рапиде сахалинцу удалось выйти в плюс (5,5 из 10), а на блиц ресурсов организма уже не хватило (5,5 из 11).