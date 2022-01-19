Сахалинку включили в Олимпийскую сборную России

Наша сноубордистка София Надыршина вошла в состав российской сборной на предстоящих Олимпийских зимних играх в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

Соответствующее решение принял тренерский совет Федерации сноуборда России. Вместе со спортсменкой этому несказанно рады ее родные и тренеры Ольга и Алексей Желтовы.

– Это огромное радостное событие для всех нас! За этим стоит тяжелый труд Софии, родителей и всего тренерского состава, – говорят наставники. – Сейчас Соня участвует в международных стартах, зарабатывает медали и очки. Это отличная подготовка к важным и ответственным стартам в ее жизни.

Как уже сообщалось, София Надыршина является заслуженным мастером спорта России, победительницей чемпионата мира в дисциплине параллельный слалом; первенства мира в дисциплине параллельный слалом-гигант; двукратной абсолютной чемпионкой России; победительницей четырех этапов Кубка мира в 2021 году и спортсменкой года в Сахалинской области.

Сергей РЯБОВ.