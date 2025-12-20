Сахалинская атаманша  завоевала бронзу всероссийских соревнований по вольной борьбе

Островная тяжелоатлетка, спортсменка регионального Центра спортивной подготовки Анастасия Парохина заняла третье место Всероссийских соревнований по спортивной борьбе среди женщин «Донской Атаман» в Москве.

Спортивный комплекс «Измайлово» собрал под своей крышей более 100 борцов из нескольких десятков регионов России, в числе которых были победители и призёры первенств и чемпионатов России, Европы и мира.

Анастасия Парохина стала обладательницей бронзовой награды в весовой категории 65 кг, уступив лишь будущей чемпионке соревнований, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.